Стрекоза и муравей

Я в своё время недоумевал: а зачем на выборы позвали Ксюшу Собчак?

Нет, ну то есть понятно, что она нужна как носитель антирейтинга. Чтобы всех перекособачило от неё. Чтобы все плевались (особенно наши дорогие женщины) и кричали «кто угодно, только не эта прошманда наглая».

Однако не склеивался другой конец. Ксюша должна гнать электорат от себя. Но к кому?

К Путину? К Путину не получается. Хотя бы потому, что отношения Путина с семьёй Собчака слишком хорошо известны. Да и по массе других причин, включая стилистические. Ну не является Путин «альтернативой Собчак». А если и является, то довольно неубедительной.

А вот кто ей является в точном смысле – так это Грудинин. Вот он – полная и абсолютная противоположность Ксюше. Причём противоположность сугубо ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ.

Кто есть Ксюша в глазах народа? Донельзя наглая бабёнка, известна как мотовка с миллионом туфелек и шуб. Зарабатывает пустоплясами в телевизоре, а вообще-то содержанка (повторяю, её так видят). Народ презирает и считает быдлом – цитаты, я думаю, всем известны. Советское прошлое терпеть не может. Стиль общения – язвит и хамит. Символический возраст – «девка», «Ксюша». Символический образ – стрекоза из басни Крылова.

Кто есть Грудинин - в тех же глазах? Уверенный в себе (но без нахальства) дядька, известен как рачительный, справный хозяин, «всё в домок несёт». Никаких миллионов шуб, если во что вкладывается, то в солидное. Народ любит и ценит, делится с людьми, ну и себя не забывает. Стиль общения – спокойно и серьёзно говорит жизненную правду. Советское прошлое любит и уважает, подчёркивает это всячески. Символический возраст – «мужчина в расцвете сил», «Павел Николаевич». Символический образ – муравей из той же басни.

Ну то есть: Грудинин – полная противоположность Ксюши. И те, кому Ксюша не по нраву, пойдут от неё именно к Грудинину. От бездельницы-стрекозы – к трудовому муравью.

При этом образ трудового муравья от реального Грудинина от реальности отличается очень сильно. Никакими подвигами рачительности он вообще-то не славен. Подмосковные земли в аренду сдавать – это не мешки ворочать. Прочие успехи Грудинина того же свойства: это удачные сделки, а не кропотливый труд. Даже само его выдвижение в кандидаты – это именно «повезло» и «удачно совпало», он не бился годами за саму возможность заниматься политикой, как тот же Навальный. Да и Ксюша, кстати, к этому больше усилий приложила. То есть это ещё большой вопрос, кто тут стрекоза. И кто брал трудом, а кто фартом и нахрапом.

В связи с этим я, на месте условного грудининского электората, хорошенько подумал бы. С той же Ксюшей, по крайней мере, всё понятно. Ну да, у неё был хороший старт. Но собственный свой символический капиталец она скопила именно многолетними усилиями. А Грудинину вроде как фартит в делах. Причём сомнительных. И фартит явно не без какой-то помощи извне. И если всерьёз воспринимать его как кандидата в президенты - это очень существенный минус.



