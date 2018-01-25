Майнинг могут приравнять к предпринимательской деятельности

Российское Министерство финансов опубликовало проект закона «О цифровых финансовых активах», с помощью которого чиновники планируют регулировать выпуск и оборот криптовалют

Согласно тексту документа, криптовалюты и токены «не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации». Майнинг будет приравнен к предпринимательской деятельности, а смарт-контракт – к договору в электронной форме. Операторы криптовалютных бирж обязаны будут регистрироваться как юридические лица и соответствовать федеральным законам «О рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах».





Организаторам ICO будет предписано раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о лицах, осуществляющих депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядке их осуществления. Если владельцы криптовалюты и токенов решат их продать или купить, то сделать это они смогут только на официально зарегистрированных в России биржах.





Более того, власти хотят запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 тыс. руб. неквалифицированным инвесторам. По мнению представителей финансового ведомства, около 90% всех ICO сейчас являются мошенническими.





АПН следит за развитием событий.



