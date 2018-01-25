 

Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Вице-премьер Аркадий Дворкович в прямом эфире Bloomberg TV заявил о том, что в России не существует олигархов, а есть лишь «социально ответственные бизнесмены».

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», - цитирует слова вице-премьера РИА Новости. При этом чиновник отметил, что «санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной».

Напомним читателям, что министерство финансов США 29 января должно представить конгрессу «Кремлевский доклад», который включает в себя список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству РФ. По информации газеты «Коммерсант», фигурантами доклада станут более 50 человек (с членами семей — до 300), но до сих пор информация о точном количестве и именах людей из санкционного списка держится в секрете.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Коррупция
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