XXIII зимние Олимпийские Игры, Пхёнчхан: оставшиеся вопросы.

С участием сборной команды России в XXIII зимних Олимпийских Играх в Южной Корее всё ясно. Сборной не будет, что означает: Россия не допущена для участия в олимпийских играх.

К участию в них будут приглашены те российские т.н. «чистые» спортсмены, которые не могут претендовать на олимпийские награды. Их чистота сводится к одному – неконкурентоспособность на соревнованиях олимпийских игр. Это спортсмены второго и даже третьего уровня. Вины в этом российских участников олимпийских игр нет. Они и не являлись лидерами сборных. Многие из них неожиданно для себя затыкают образовавшиеся бреши в российских сборных. Таким образом,МОК и те, кто является заказчиком допингового скандала, докажут, что «российские спортсмены, очищенные от допинга, не способны бороться за олимпийские награды». И это не всё, из этого доказательства будет сделан вывод, что и все предыдущие олимпийские достижения советских – российских спортсменов фейковые, что у них, якобы, один источник – допинг. Следовательно, СССР и его правопреемник Россия никакие не великие спортивные державы. На этом измышления не закончатся, у русофобов богатая фантазия.

Обо всей этой истории с допингом и Олимпийскими Играми мне пришлосьрассказать в публикации «Олимпийские хлопоты по поздней дороге» в двух частях. Вышли они на сайте АПН, принадлежащем Институту национальной стратегии при Президенте РФ, соответственно 29 июля и 5 августа 2016 года, накануне летних Олимпийских Игр в Рио де Женейро (Бразилия). Содержание пересказывать не стану, кому интересно могут прочитать. Очевидно, что оно не заинтересовало чиновников от спорта ни по государственной, ни по общественной линии. Будь по - другому, приняли бы меры, упреждающе прореагировали бы. Вообще, российский чиновник - это удивительная генерация, для него кроме собственных интересов не существует ничего.

Удар, нанесенный по престижу России на летних олимпийских играх 2016 года пропустили без ответа. Удовлетворились тем, что российская сборная и в условиях дискриминации показала очень высокий результат, завершив выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная США, у нее 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых наград. На втором месте Великобритания (27, 23, 17), на третьем — Китай (26, 18, 26).

По общему числу медалей у России также четвертое место (56 медалей). На первом — США (121), второе — Китай (70), третье — Великобритания (67).)

А ведь было очевидно, что Макларен и его подельники на этом не остановятся. Появлялся шанс защититься через обращения в спортивный арбитраж и гражданские суды. Ну, ладно, не дороги руководителям Минспорта иОлимпийского комитета Россиисобственные честь и достоинство, престижи авторитет страны, так хотя бы озащите спортсменов позаботились, об их будущем подумали. Если бы проявили принципиальность по не допуску т.н. чистых спортсменов на летние Олимпийские Игры в Бразилии, не произошло бы этой вакханалии с зимними Играми в Ю. Корее. Неужели не понятно было, что весь этот т.н. «антидопинговый» беспредел затеян исключительно в политических целях и является составной частью санкционной программыколлективного Запада против России.Именно, в силу этого она не могла закончиться летними Олимпийскими Играми, и с полной уверенностью можно утверждать, что не закончится она и зимними играми в Пхёнчхане. Все эти разговоры о том, что при послушании и «хорошемповедении» мы поедем на ОИ без флага, а завершим их с национальным флагом, сказки для наивных. Обманка для тех, кто обманываться рад. Найти повод для претензий к поведению российских представителей на Олимпийских Играх, как один мой хулиганистый знакомый говорит, что «два пальца о……ь». Российская символика запрещена не только спортсменам, но и болельщикам. Неужели те, кто «нашёл» Родченкова и сделал его предателем, не найдут за тридцать центов какого – нибудь придурка с российским паспортом, готового развернуть на соревнованиях флаг России. Это, как самый безобидный вариант, а так можно и допинг найти у любого из российских спортсменов, ведь для этого доказательств не требуется. Не требуется потому, что никто не удосужился в судебном порядке добиться этого. Казалось, если не хотят европейские и американские общегражданские суды принимать наши обращения, обратитесь хотя бы в российские. Придёт время - за всё заплатят.

Но не хотят. Не хотят портить отношения с МОК. Не потому ли , что не хотят ссориться с Бахом, являющегося,якобы, «другом Путина»? Не потому ли, что бояться расколоть Олимпийское движение?

Кто – нибудь ответит на вопросы: Кто не хочет? И почему не хотят?

Я плохо понимаю такую логику, когда мы ценой собственного унижения пытаемся проявить благородство к негодяям. В истории человеческой цивилизации едва ли были случаи, когда негодяи по достоинству оценивали благородство. Это не для них и не про них. Негодяй -потому негодяем и является, что не приемлет чести и честности, порядочности и ответственности, долга и верности данному слову.

Не очень понимаю,какая нужда в сохранении олимпийского движения, сплошь пропитанного ненавистью, местью и меркантилизмом, в котором деньги уничтожили все благородные принципы, утвердившиеся со времён Пьера де Кубертена. МОК подменил главный соревновательный принцип каким то суррогатом, для которого и название трудно подобрать. Теперь на олимпийские игры не обязательно отбираться через завоевание квот и лицензий. Теперь важно добиться такого расположения МОК, чтобы он пригласил того или иного спортсмена для участия в Олимпийских Играх. Как добиться такого расположения пока никто не знает. Но, наверное, без подкупа тут не обойтись. И не случайно всполошились международные федерации биатлона и лыжных видов спорта. Их тревога понятна и оправданна: применяемый к России подход в отборе спортсменов на Олимпийские Игры, может превратиться в правило и тогда не нужны международные соревнования, а значит и международные спортивные Федерации.

Если строго подходить к новоизобретённой формуле приглашения на Олимпийские Игры, а не завоевания права на участие в них, то сразу же возникает подозрение, что Олимпийские Игры кем- то приватизированы, как и ВАДА, спортивный Арбитраж. Тот, кто владеет контрольным пакетом на ОИ и на МОК, тот и приглашает. Не знаю, кто там правит бал англосаксы в складчину или только американцы, но это и не суть важно. Важно,что демонстрируемая нам практикадискредитирует и олимпийское движение и его руководящий орган МОК .В таком случае, их надо не сохранять, а дезавуировать вместе с Президентом Международного Олимпийского Комитета Т. Бахом, который в борьбе за удержание своего поста в МОК поступился важнейшими олимпийскими принципами . Кажется для этого наступил подходящий момент.

Тот, кто словно маньяк, мечтает поставить Россию на колени, используя спортивный Олимп, рассчитываетна что? Он жаждет скандала. Скандала международного, чтобы доказать всему миру с каким изгоем в лице России он имеет дело, чтобы сделать Россию не рукопожатной.

Но ещё больше ставка делается на внутренний конфликт. По замыслу авторов «олимпийской провокации», унижение России через олимпийскую тематику, непременно найдет своего адресата на предстоящих президентских выборах, даст в руки антипутинцам разных мастей весомые козыри, позволит усилить сомнения в целесообразности Игр в Сочи, в необходимости затрат на проведение Чемпионата Мира по футболу. Обывателю, на которого вывалят весь ушат грязи по этому поводу, будет невдомёк, что без Одимпийских Игр не состоялся бы Сочи в качестве круглогодичного курорта мирового уровня. Что без чемпионата Мира по футболу не была бы с нуля построена транспортная и гостиничная инфраструктура в 12 крупнейших городах России.

Скандал затевался и продолжается против В.В. Путина, с целью пошатнуть его позиции, усилить оппонентов, расколоть общество. А получилось всё ровно наоборот: вызвали невиданную ненависть к Западу и презрение к МОК.

Возвращаясь к Олимпийским Играм в Южной Корее, ещё раз со всей ответственностью, хочу сказать, что ехать на них не следует. Ничего кроме позора мы оттуда не привезём.

А ещё, общество должно получить полный и беспристрастный отчёт: сколько средств наша страна потратила на проект под названием: «XXIII зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане»:

Каков наш взнос в Международный олимпийский комитет (МОК)?

Сколько затратили на экипировку сборной с российской символикой, запрещённой МОК?

Во что обошелся заказанный, но отменённый «Дом болельщика»?

Сколько безвозвратно ушло на предварительный заказ перелётов, трансферов, гостиниц?

Кто же, в конечном счёте, понесёт за это ответственность?

Деньги надо вернуть. Как оказывается, на примере не уплаты взносов в ОБСЕ, они являются самым весомым аргументом в борьбе с русофобией в

различных международных организациях.