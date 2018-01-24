 

СМИ-иноагенты могут быть заблокированы на время выборов президента РФ

Представители комитета Совета Федерации по борьбе с внешним вмешательством предлагают на время выборов президента России заблокировать СМИ, получившие статус иностранных агентов. С этой инициативой сегодня выступил сенатор Андрей Климов.

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — цитирует слова чиновника газета «Известия».

Напомним читателям, что сейчас в списке СМИ-иноагентов числятся 9 изданий, включая «Радио Свобода». однако действующее законодательство позволяет присвоить такой статус фактически любому иностранному СМИ.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Выборы президента РФ
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