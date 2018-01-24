Олимпиада коллаборантов

Унижения бывшей российской олимпийской сборной, а ныне просто «олимпийских спортсменов из России», продолжаются.

Международный олимпийский комитет принял решение не приглашать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею многих спортсменов из России, не связанных с темой допинга. Например, на Олимпиаду не поедет Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и многие другие. Тем самым, по мнению специалистов, «Олимпийские спортсмены из России» лишаются шансов на медали почти во всех дисциплинах этой особой для России зимней Олимпиады, кроме разве что фигурного катания и хоккея.

Унижения были ожидаемы. Российское олимпийское руководство пошло на беспрецедентный шаг, согласившись с отстранением Национального олимпийского комитета России от Олимпийских игр. Спортсмены из России могли быть приглашены МОК только в личном качестве. Они должны были выступать под олимпийским флагом. Им было запрещено использовать национальную символику, в том числе цвета российского государственного флага даже на форме одежды. Сама олимпийская форма «олимпийских спортсменов из России» прошла процедуру утверждения со стороны МОК.

Российское руководство согласилось пройти все унижения ради гуманизма. Дескать, спортсмены готовились к Олимпиаде, нельзя лишать их праздника. Был забыт старый принцип – тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и войну и позор.

Но дело даже не в этом. Международный олимпийский комитет, равно как и крупные спортивные федерации – это аналоги ООН. Там представлены страны, а не отдельные физические лица. Спортивная политика – часть политики любого крупного государства. Недаром, Национальные олимпийские комитеты возглавляют, как правило, видные государственные чиновники, иногда даже принцы.

Согласившись на выполнение условий МОК, российские спортивные власти автоматически согласились и на всё, происходящее сегодня. Если российские спортсмены неполноправны, если Россия исключена из «спортивной ООН», значит всё позволено.

В этом смысле действия российских спортивных властей являются классическим примером коллаборационизма – сотрудничества с «оккупантами». И пусть в роли «оккупантов» выступает МОК, логика та же: российские спортивные власти отказались от национального флага, от национальной сборной, согласились на демонстративное унижение российских спортсменов. Последних теперь наказывают даже не за допинг, а просто так. Что вполне логично – право победителя подразумевает, что последний может сделать с побежденным всё, что ему заблагорассудится.

Есть старая притча о галльском вожде, захватившем Рим и обложившем его данью. Когда римляне стали возмущаться, что галлы используют фальшивые гири, чтобы получить больше золота, варварский вождь бросил на весы свой тяжелый меч со словами: Vae victis («Горе побежденным»).

Римляне нашли в себе силы разбить галлов и изгнать их вождя Бренна, автора выше процитированной фразы, из Рима.

Смогут ли российские спортивные власти встать с колен, проявить чувство собственного достоинства и отказаться от Участия в Олимпиаде? Не уверен. А это значит, что нейтральных «олимпийских спортсменов из России» ждут новые унижения.

Россия стерта с олимпийской карты мира. Российским спортом управляет внешняя «оккупационная спортивная администрация». С полного согласия российских спортивных властей, которые ведут себя как коллаборационисты – то есть полностью соглашаются с заведомо унизительными решениями МОК.

Тем самым задается стандарт отношения к России и гражданам России в мировом масштабе. То, что сегодня тестируется на уровне «дипломатии спорта», завтра может быть распространено на международный уровень.

Раз уж Россия не отвечает, то вполне логично, что о Россию вытирают ноги. Меж тем отказаться от участия в Олимпиаде еще не поздно. Гарантии от дальнейших унижений никто не даст.