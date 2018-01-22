 

Московский суд закрыл избирательный фонд Навального

Мещанский суд Москвы принял решение ликвидировать фонд «Пятое время года», который курировал работу избирательных штабов известного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня сообщает издание «Медиазона».

Решение было принято после проверки, организованной Минюстом России. На суде представитель ведомства заявил, что при проверке документов были обнаружены нарушения в уставе организации.

По мнению чиновников Минюста, фонд «Пятое время года» занимался неуставной деятельностью, включая финансирование кампании Навального, чем нарушал закон о персональных данных.

Представители штаба Алексея Навального отвергли обвинения Минюста и сообщили, что решение суда будет оспорено.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Алексей Навальный
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