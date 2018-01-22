Власти засекретили надзор ФСБ за мессенджерами и соцсетями
- 22.01.2018, 14:54,
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Российское правительство своим указом запретило владельцам интернет сайтов и мессенджеров разглашать информацию о сотрудничествами с правоохранительными органами. Копия постановления опубликована на официальном портале правовой информации.
Новые правила вносят изменения в процесс взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Как следует из постановления, мессенджеры теперь обязаны обеспечить «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Дополнительно власти запретили размещать за границей программно-технические средства, с помощью которых компании контактирует с госорганами.
Организаторы распространения информации обязаны предоставить удаленный доступ к своей информационной системе не позднее трех месяцев с того дня, как он получили уведомление от ФСБ или иных следственных органов.
АПН следит за развитием событий.