Власти засекретили надзор ФСБ за мессенджерами и соцсетями

Российское правительство своим указом запретило владельцам интернет сайтов и мессенджеров разглашать информацию о сотрудничествами с правоохранительными органами. Копия постановления опубликована на официальном портале правовой информации.





Новые правила вносят изменения в процесс взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.





Как следует из постановления, мессенджеры теперь обязаны обеспечить «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Дополнительно власти запретили размещать за границей программно-технические средства, с помощью которых компании контактирует с госорганами.





Организаторы распространения информации обязаны предоставить удаленный доступ к своей информационной системе не позднее трех месяцев с того дня, как он получили уведомление от ФСБ или иных следственных органов.





АПН следит за развитием событий.



