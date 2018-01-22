 

Власти засекретили надзор ФСБ за мессенджерами и соцсетями

Российское правительство своим указом запретило владельцам интернет сайтов и мессенджеров разглашать информацию о сотрудничествами с правоохранительными органами. Копия постановления опубликована на официальном портале правовой информации.

Новые правила вносят изменения в процесс взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Как следует из постановления, мессенджеры теперь обязаны обеспечить «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Дополнительно власти запретили размещать за границей программно-технические средства, с помощью которых компании контактирует с госорганами.

Организаторы распространения информации обязаны предоставить удаленный доступ к своей информационной системе не позднее трех месяцев с того дня, как он получили уведомление от ФСБ или иных следственных органов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Силовые структуры
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