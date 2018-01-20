Наткнулась на какой-то перепост, где некий украинский то ли блогер, то
ли обозреватель рассуждает о том, что у русских, де, нет своего
национального танца, гимна и еще чего-то там. Выводы блогера понятны,
чудь-орда, не люди, огородить, но речь не об этом.
Я тут же
вспомнила сцену сколько-то-летней давности, когда капитан чеченской
команды КВН упрекает русских тем же вопросом в ответ на известную
претензию о своем самоваре и чужом монастыре в связи с поведением
кавказцев в Москве, в особенности, с их любовью устраивать шумные
уличные пляски.
Мол, русские вообще всякую культуру потеряли, спросишь любого парня, какой у тебя национальный танец, а он и не ответит.
А
между тем, это очень хороший вопрос, поиск ответа на который тут же
выявляет со всей возможной выпуклостью глубинную социокультурную
иерархию русского общества и его переход от ментальности сельской к
ментальности городской.
Действительно, все эти хороводы и "калинки",
которые представляют как аутентичные всенациональные русские танцы, уже
несколько столетий таковыми не являются.
Половой или сельский гармонист еще бы могли пойти вприсядку, а кухарка или жница проплыть "ручеек".
Представить себе Пушкина или Вяземского, танцующих что-то подобное ради удовольствия, а не шутки ради, невозможно.
Их национальным танцем были вальс и мазурка.
Так было до тех пор, пока не появился настоящий национальный танец, соответствующий вызревшему масштабу русской культуры.
Вы до сих пор не догадались, какой у вас национальный танец?
Это "танец маленьких лебедей".
Русский национальный танец на протяжении последнего столетия это русский балет.
Да, не каждый русский в него может.
Но уж зато его национальная принадлежность совершенно бесспорна.