Наткнулась на какой-то перепост, где некий украинский то ли блогер, то ли обозреватель рассуждает о том, что у русских, де, нет своего национального танца, гимна и еще чего-то там. Выводы блогера понятны, чудь-орда, не люди, огородить, но речь не об этом.



Я тут же вспомнила сцену сколько-то-летней давности, когда капитан чеченской команды КВН упрекает русских тем же вопросом в ответ на известную претензию о своем самоваре и чужом монастыре в связи с поведением кавказцев в Москве, в особенности, с их любовью устраивать шумные уличные пляски.



Мол, русские вообще всякую культуру потеряли, спросишь любого парня, какой у тебя национальный танец, а он и не ответит.



А между тем, это очень хороший вопрос, поиск ответа на который тут же выявляет со всей возможной выпуклостью глубинную социокультурную иерархию русского общества и его переход от ментальности сельской к ментальности городской.



Действительно, все эти хороводы и "калинки", которые представляют как аутентичные всенациональные русские танцы, уже несколько столетий таковыми не являются.



Половой или сельский гармонист еще бы могли пойти вприсядку, а кухарка или жница проплыть "ручеек".

Представить себе Пушкина или Вяземского, танцующих что-то подобное ради удовольствия, а не шутки ради, невозможно.

Их национальным танцем были вальс и мазурка.



Так было до тех пор, пока не появился настоящий национальный танец, соответствующий вызревшему масштабу русской культуры.



Вы до сих пор не догадались, какой у вас национальный танец?

Это "танец маленьких лебедей".



Русский национальный танец на протяжении последнего столетия это русский балет.

Да, не каждый русский в него может.

Но уж зато его национальная принадлежность совершенно бесспорна.