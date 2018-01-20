 

Русский национальный танец

Наткнулась на какой-то перепост, где некий украинский то ли блогер, то ли обозреватель рассуждает о том, что у русских, де, нет своего национального танца, гимна и еще чего-то там. Выводы блогера понятны, чудь-орда, не люди, огородить, но речь не об этом.

Я тут же вспомнила сцену сколько-то-летней давности, когда капитан чеченской команды КВН упрекает русских тем же вопросом в ответ на известную претензию о своем самоваре и чужом монастыре в связи с поведением кавказцев в Москве, в особенности, с их любовью устраивать шумные уличные пляски.

Мол, русские вообще всякую культуру потеряли, спросишь любого парня, какой у тебя национальный танец, а он и не ответит.

А между тем, это очень хороший вопрос, поиск ответа на который тут же выявляет со всей возможной выпуклостью глубинную социокультурную иерархию русского общества и его переход от ментальности сельской к ментальности городской.

Действительно, все эти хороводы и "калинки", которые представляют как аутентичные всенациональные русские танцы, уже несколько столетий таковыми не являются.

Половой или сельский гармонист еще бы могли пойти вприсядку, а кухарка или жница проплыть "ручеек".
Представить себе Пушкина или Вяземского, танцующих что-то подобное ради удовольствия, а не шутки ради, невозможно.
Их национальным танцем были вальс и мазурка.

Так было до тех пор, пока не появился настоящий национальный танец, соответствующий вызревшему масштабу русской культуры.

Вы до сих пор не догадались, какой у вас национальный танец?
Это "танец маленьких лебедей".

Русский национальный танец на протяжении последнего столетия это русский балет.
Да, не каждый русский в него может.
Но уж зато его национальная принадлежность совершенно бесспорна.
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APN.ru