 

Проект закона о незаконном обогащении чиновников ожидаемо отклонен

Государственная Дума РФ в первом чтении отклонила проект важного антикоррупционного закона, который предлагал внести в Уголовный кодекс новый состав преступления - «незаконное обогащение».

Новое понятие должно было означать значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов, что в России является обычным делом. Документ предусматривал максимальное наказание до 7 лет лишения свободы и штраф в пятикратном размере от незаконной суммы обогащения.

По мнению депутатов, само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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