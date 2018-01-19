Проект закона о незаконном обогащении чиновников ожидаемо отклонен

Государственная Дума РФ в первом чтении отклонила проект важного антикоррупционного закона, который предлагал внести в Уголовный кодекс новый состав преступления - «незаконное обогащение».





Новое понятие должно было означать значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов, что в России является обычным делом. Документ предусматривал максимальное наказание до 7 лет лишения свободы и штраф в пятикратном размере от незаконной суммы обогащения.





По мнению депутатов, само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении.





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