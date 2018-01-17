Дипломатов из США лишат права быть наблюдателями на предстоящих выборах

ЦИК РФ рассмотрит предложение Министерства иностранных дел о запрете для дипломатов из США быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей комиссии.





«Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения», — заявил член ЦИК Василий Лихачев.





Чиновник также добавил, что по российским законам Центризбирком должен принять официальную позицию МИД.





Напомним, что ранее источник в МИД сообщил «Интерфаксу» о направленном в ЦИК предложении о лишении американских дипломатов права быть наблюдателями на президентских выборах президента РФ.





«В МИД РФ исходят из того, что американская сторона на своих президентских выборах дипломатов (российских - прим. Интерфакс), которые планировали посетить отдельные избирательные участки, не пустила. С нашей стороны ЦИК было высказано пожелание рассмотреть вопрос о том, чтобы мы применили зеркальный ответ. Ждём одобрения, думаю, что оно будет», — цитируют собеседника журналисты агентства.





АПН следит за развитием событий.



