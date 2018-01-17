 

Дипломатов из США лишат права быть наблюдателями на предстоящих выборах

ЦИК РФ рассмотрит предложение Министерства иностранных дел о запрете для дипломатов из США быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей комиссии.

«Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения», — заявил член ЦИК Василий Лихачев.

Чиновник также добавил, что по российским законам Центризбирком должен принять официальную позицию МИД.

Напомним, что ранее источник в МИД сообщил «Интерфаксу» о направленном в ЦИК предложении о лишении американских дипломатов права быть наблюдателями на президентских выборах президента РФ.

«В МИД РФ исходят из того, что американская сторона на своих президентских выборах дипломатов (российских - прим. Интерфакс), которые планировали посетить отдельные избирательные участки, не пустила. С нашей стороны ЦИК было высказано пожелание рассмотреть вопрос о том, чтобы мы применили зеркальный ответ. Ждём одобрения, думаю, что оно будет», — цитируют собеседника журналисты агентства.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Санкции
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