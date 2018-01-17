В России могут легализовать частные военные компании

В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесен новый законопроект о легализации создания и работы частных военных компаний (ЧВК).



Сегодня об этом сообащет Russia Today со ссылкой на зампреда комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.



«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — приводит слова чиновника издание.



По мнению Емельянова, подобные организации должны будут получать лицензию у профильных ведомств. Также в документе будут детально прописаны соцгарантии для российских сотрудников ЧВК.



Не забудут чиновники и про ограничения для ЧВК: запрещено будет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать действующие законные органы власти, планировать и вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.



Напомним, что ранее глава МИДа Сергей Лавров уже предлагал разработать законодательство для защиты интересов российских военных, работающих в ЧВК в других странах.



Несколько лет назад Владимир Путин, занимая в то время пост премьер-министра, также выступал за создание системы ЧВК. В 2014 году законопроект «О частной военно-охранной деятельности» вносила на рассмотрение и «Справедливая Россия», но, в связи с многочисленными отрицательными отзывами профильных ведомств, он был снят с рассмотрения.





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