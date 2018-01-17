Футурологическая концепция Константина Крылова: некоторые комментарии.

Футурологические тексты Константина Крылова весьма интересны и наводят на размышления. Особенно когда автор касается развитых сообществ будущего, где большинство людей избавлены от необходимости (и лишены возможности) трудиться. Их потребности неплохо удовлетворяются, но при этом они полностью подконтрольны и управляемы. Главная их добродетель — искреннее послушание.

Есть ли прецедент, чтобы люди когда -нибудь так жили? Вероятно, что да. Образ жизни был далеко не идентичным, но создал возможности для появления чрез огромное количество времени общества Базового основного дохода.

Человек разумный, по некоторым данным появившийся 200 тыс лет назад, следами своей деятельности долгое время ничем не отличался от других гоминид. Существует мнение, что и уровень развития у него не был более высоким. Но это - лишь одно из предположений. Возможно, способности раннего человека разумного выражались отнюдь не в той деятельности, которая оставляет материальные следы.

Он мыслил для того, чтобы жить. Чтобы всегда быть в нужное время в нужном месте. И ни в коем случае не оказаться там, где не надо. Ранний человек разумный был там, где есть пища и безопасность. И не был там, где опасно и голодно. Потому что ранний разумный человек не был сильным, быстрым и защищённым. Но он мыслил и делал выводы. Он учитывал прошлый опыт, и успешно составлял прогнозы на ближайшее будущее. Что избавляло его от чрезмерных опасностей, необходимости слишком часто драться, бежать или предпринимать длительные поиски пищи и с непредсказуемым исходом.

При этом мышление «того» человека разумного было весьма далеко от мышления даже известных нам охотников и собирателей. В нём было очень много интуиции и иррационального, вопросам, задаваемым явлениям природы.

На которые человек разумный до поры, до времени получал точные и своевременные ответы. До природной катастрофы, которая произошла 60-70 тыс. лет назад. По причине извержения супервулкана и других природных катаклизм климат на земле существенно ухудшился. Привычная окружающая среда уже не давала нужных ответов, потому что попросту исчезла и появилась новая.

Большинство ранних людей разумных вымерло. Выжили и продолжили развитие те, кто не просто прислушивался к природе, а начал менять себя и целенаправленно вмешиваться в её жизнь. Человек начал изобретать более совершенные орудия труда, с помощью связанного с магией искусства человек начал пытаться, например, корректировать поголовье и поведение важных для него животных.

Всё это резко расширило возможности человека действовать в условиях неблагоприятных и / или быстро меняющихся обстоятельств.

Так появился человек разумный с хорошо известными нам качествами. Только, наверное, идеализация на уровне подкорки более чем сотни лет первоначальной истории продолжает жить в человеке. Наряду с таким же иррациональным стремление жить как более поздний кроманьонец, о котором не раз писал Л.С. Клейн.

Кто-то порой легко переходит к укладу жизни, сходным с таковым у первобытных охотников. Л.С. Клейн связывает таких людей с современными агрессивными субкультурами. А много кто хочет жить в условиях, когда опасности всегда довольно просто избежать, нет необходимостью рисковать и сильно напрягать тело и разум ради добычи пропитания. И, главное, не надо менять ни себя, ни других, ни окружающие условия.

Не даром с древних времён различные группы людей периодически пытались жить именно так, пусть такой образ жизнь мог привести к скорой гибели. Потому что условия жизни заточены на постоянную изменчивость и «быстрое реагирование», во многом из-за конкуренции за «хорошую жизнь». Но это слишком привлекательно, жить так хотя бы некоторое время, не думая о последствиях. Поэтому этот пример вдохновил некоторых представителей позднеантичной элиты, элиты культуры анасази позднего периода на нынешнем юге США и др..

Сейчас, при нынешнем уровне развития экономики и комфорта, таких людей тем более много. Это и т.н. хипстеры, и масса других людей, про которых «такое» сразу и не скажешь. Потому что к такой жизни есть внутреннее иррациональное тяготение, есть ощущение законченности, завершенности вершины, элитарности. Ради этого даже неглупые люди готовы рисковать и своим будущим, и будущем общества. Тем более, когда есть на что рисковать…

Именно это предобщество, подсознательное тяготение к нему, вероятно, попытаются реализоваться в обществе будущего, где основным занятием станут компьютерные игры зарабатывание «социальных бонусов» послушанием. Это может стать своего рода возвращение к раннему предыстоку, но на совершенно ином витке развития. И общество Базового основного дохода в любом случае будет существенно отличаться от предобщества. В предобществах человек, хоть и избегал открытого конфликта со средой, но всё же приспосабливался к природным условиям с хищниками и возможными неурожаями съедобных ягод.

Общество Базового основного дохода — это всецело антропогенная подконтрольная человеку среда, которую контролируется людьми же. Причём способности адаптироваться даже в относительно неблагоприятных условиях у большинства резко упадёт. Что может создать предпосылки для нового «бутылочного горлышка» человеческой популяции, т.е., для вымирания большинства. Тогда может повториться ситуация 70-60 -тысячелетней давности — развитие человечества продолжится, если вообще продолжится, с чистого листа.

Почему? Рядовые члены общества Базового основного дохода, как уже говорилось, к преодолению трудностей мало способны. Что касается элиты, которая наряду с небольшим количеством помощников, обеспечивает функционирование такого общества, то она может погубить общество Базового основного продукта. Просто от злобного упоения небывалой, абсолютной властью и презрения к обычным людям, от которого элита в данном обществе совершенно не зависит. Конечно, обычные люди в таком случае нужны элите для подчёркивания своего превосходства. Но кто знает, куда заведут размышления такого элитария?! Например, он захочет насолить своим «коллегам по элите», что, вероятно, будет непросто. И поэтому решит «оторваться» на живущих на БОД подопечных…

Но ведь элиту можно поставить под жесткий непрерывный контроль, например, за счёт чипирования, сращивания с искусственным интеллектом, который будет контролировать человека, а человек — его? Но в таком случае слабеет гибкость и быстрота принятие решений. Она, как и интеллектуально-волевые качества, вообще могут сильно пострадать у элиты общества БОД по причине лёгкости и беспроблемности управления им. Элита рискует во многом стать похожей на подопечных.

Кроме того, геологических и геоклиматических изменений на Земле никто не отменял. А они могут поставить руководство общества БОД перед необходимостью принимать быстрые и непривычные решения. Которые принимать будет некому…

Бедность и техническая отсталость также не являются решением проблемы. У неразвитого общества может просто не найтись нужных знаний и технической базы для ответа на те же геоклиматические вызовы, которые могут оказаться более опасными чем те, с которыми человечество сталкивалось ранее (просто в силу статистической закономерности).

Поэтому наилучший вариант —интеллектуально и технически развитое общество, которое постоянно сталкивается с трудностями, но преодолевает их.

Сможет ли такое общество сохраниться и продолжить развитие — неизвестно.