Живой Журнал попал под контроль ЦБ РФ?

Москва. Очередная дебильная новость прочитана редакцией АПН в одном из каналов мессенджера Телеграм.

По сообщению анонимных инсайдеров, холдинг Rambler&Co, контролирующий такие широко известные ресурсы как Живой Журнал, интернет-издания Lenta.ru и Gazeta.ru, а так же свыше трёх десятков иных, в том числе и весьма популярных интернет-ресурсов находился в залоге по кредиту, взятому его контролирующим акционером, миллиардером Александром Мамутом в банке "Открытие".

По версии источника, после перехода "Открытия" под контроль ЦБ РФ, Мамут предпочёл разменять залог на деньги и, в настоящее время, контроль над медиа-холдингом фактически находится у структур Центробанка.

Мы достоверно не знаем, до какой степени эта информация полна и соответствует действительности, однако, хотели бы отметить, что уровень вмешательства ЦБ в реальный сектор экономики в последнее время начал превышать всякие рамки разумного.

Уже один только заход в автосервисы (через автострахование) должен был бы вызвать существенные вопросы у государства и общества. Но у второго, в связи с общим равнодушием к своим благам ничего особо не возникло, а первое отнеслось к желанию финансовой институции взять на себя несвойственную ей ответственность практически с восторгом.

Первый опыт показался "удачным" и теперь, судя по всему, экономику ожидает полнейшее безобразие.

В 1990ые коммерческие банки рулили приобретаемыми активами весьма беспорядочно.

В конце 2010ых ЦБ, по убеждению многих, управляет санируемыми банками в стиле "пожар в борделе".

Если он сейчас ещё и медиаактивами займётся - есть серьёзный шанс, что мы увидим невероятный расцвет откровенной коррупции и жёсткой некомпетентности и в этой сфере.

О том, что будет с блог-платформой Живого Журнала и подумать страшно. Управление со стороны мамутовского менеджмента и так не блистало, вызывая острую критику жжистов, но, по сравнению с ЦБшным это будут, явно, цветочки.



Будем надеяться на то, что силы разума хотя бы в этот, внеочередной раз возобладают над силами рынка и некомпетентности.



Рассчитывать всерьёз мы на это не можем.

Но попытаемся безосновательно уповать на удачу и счастливую звезду.

Авось кривая вывезет...

