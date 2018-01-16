 

Живой Журнал попал под контроль ЦБ РФ?

Москва. Очередная дебильная новость прочитана редакцией АПН в одном из каналов мессенджера Телеграм.
По сообщению анонимных инсайдеров, холдинг Rambler&Co, контролирующий такие широко известные ресурсы как Живой Журнал, интернет-издания Lenta.ru и Gazeta.ru, а так же свыше трёх десятков иных, в том числе и весьма популярных интернет-ресурсов находился в залоге по кредиту, взятому его контролирующим акционером, миллиардером Александром Мамутом в банке "Открытие".
 
По версии источника, после перехода "Открытия" под контроль ЦБ РФ, Мамут предпочёл разменять залог на деньги и, в настоящее время, контроль над медиа-холдингом фактически находится у структур Центробанка.
 
Мы достоверно не знаем, до какой степени эта информация полна и соответствует действительности, однако, хотели бы отметить, что уровень вмешательства ЦБ в реальный сектор экономики в последнее время начал превышать всякие рамки разумного.
 
Уже один только заход в автосервисы (через автострахование) должен был бы вызвать существенные вопросы у государства и общества. Но у второго, в связи с общим равнодушием к своим благам ничего особо не возникло, а первое отнеслось к желанию финансовой институции взять на себя несвойственную ей ответственность практически с восторгом.
 
Первый опыт показался "удачным" и теперь, судя по всему, экономику ожидает полнейшее безобразие.
 
В 1990ые коммерческие банки рулили приобретаемыми активами весьма беспорядочно.
В конце 2010ых ЦБ, по убеждению многих, управляет санируемыми банками в стиле "пожар в борделе".
 
Если он сейчас ещё и медиаактивами займётся - есть серьёзный шанс, что мы увидим невероятный расцвет откровенной коррупции и жёсткой некомпетентности и в этой сфере.
 
О том, что будет с блог-платформой Живого Журнала и подумать страшно. Управление со стороны мамутовского менеджмента и так не блистало, вызывая острую критику жжистов, но, по сравнению с ЦБшным это будут, явно, цветочки.
 
Будем надеяться на то, что силы разума хотя бы в этот, внеочередной раз возобладают над силами рынка и некомпетентности.
 
 
Рассчитывать всерьёз мы на это не можем.
Но попытаемся безосновательно уповать на удачу и счастливую звезду.
Авось кривая вывезет...
 
 
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