"Мы не хотим, чтобы пострадали рядовые активисты"

Ростислав, что случилось? Почему у вас возник конфликт с Ксенией Собчак?

На самом деле, ответ на этот вопрос может оказаться несколько сложнее, чем кажется.

Начну немного издалека. Давайте на минуту представим, что в Москве высадилась группа марсиан, с желанием осчастливить одну седьмую часть суши. Люди с Марса, существа в целом забавные и даже в чем-то неплохие, только вот представления о правилах по которым живут обычные земляне, у них будет не слишком глубоким.

А раз так, то им потребуются люди знакомые с ситуацией изнутри. Способные познакомить их с реальностью. Но кто сказал, что эта реальность должна марсианам понравиться? Процесс узнавания может быть весьма болезненным, в том числе и для того кто с ними этой информацией поделился.

Вы спрашиваете, есть ли у меня конфликт с Ксенией Анатольевной Собчак? - Разумеется, нет. Есть конфликт между Собчак и окружающей её действительностью.

Все-таки давайте перейдем к сути. Вы разослали по штабам Ксении письмо. Чего вы хотели добиться?

Мы как правозащитная организация регулярно сталкиваемся с уголовными делами по экстремистским статьям. И неплохо знакомы с правоприменительной практикой по ним. Думаю ни для кого не секрет, что часто «крайними» оказываются не лидеры организаций, а те, кто в них поверил. Не те, кто сказал, а те, кто перепостил, разместил или ретранслировал у себя на странице в соцсетях спорное мнение.

Например, инженер из Твери Андрей Бубеев разместил у себя на странице статью Бориса Стомахина и получил два года колонии-поселения. Стомахину-то все равно, а вот человек жизнь себе уже поломал.

Есть или нет экстремизм в словах Собчак, сейчас выясняет экспертиза. Но давайте зададимся вопросом, может ли он там быть найден? – На мой взгляд, вполне. Вспомним дела Сулеймана Кадырова, Владимира Заваркина, Николая Семены и многих других, кто ставил под сомнение территориальную принадлежность Крыма. К слову - о деле Кадырова Собчак прекрасно осведомлена и даже публично высказывалась в его защиту.

Давайте разберем другой вопрос: может ли партия выдвинувшая Ксению Собчак потерять регистрацию, в случае возбуждения уголовного дела в отношении выдвинутого ими кандидата в президенты? – Ну а что здесь такого? Абсолютно, как говорили, «травоядную» Национально-Демократическую Партию разрешили и запретили в один день. А тут человек не просто поставил под сомнение территориальную целостность России, но и саму законность действий российского руководства. Мелочь, вы полагаете?

Могут ли признать штаб такого кандидата экстремистской организацией? – Почему нет? Сколько у нас таких случаев, когда неформальные сообщества подпадали под эту статью? Да сколько угодно: у штаба есть все признаки организации формальной, в том числе счета, при этом, при некотором желании правоохранительные органы докажут все что угодно в том числе и то, что основной целью штаба является реализация сценария с катастрофическими для страны последствиями.

Могут ли при этом пострадать рядовые активисты? – Да запросто. Случаи, когда наказывали не идеологов, а исполнителей и сторонников можно перечислять сотнями.

Момент истины для всех - это получение результатов экспертизы, которое должно произойти в январе. Возможно, уже со дня на день. А потому правильно было бы дождаться её и не рисковать своими сторонниками. Либо понимать, что делаешь - и осознанно идти на риск, если ставки столь высоки.

С нашей стороны мы не просто проинформировали штабы, но и предложили активистам юридическую поддержку, если хоть один из негативных сценариев начнет реализовываться.

Должны ли были руководители штаба Ксении Собчак предупредить своих активистов о возможных рисках? На мой взгляд, просто обязаны. Но, как выяснилось, некоторые региональные руководители (!) вообще не знали о существовании спорного ролика.

Нервная и непрофессиональная реакция штаба означает лишь одно – в их системе координат такие, в общем обыденные для тех, кто живет в России, вещи напрочь отсутствуют. И узнали они об их существовании только из информационного письма. А узнав, испугались.

В Сети некоторые пишут, что вы подали на Собчак в суд по 282-й статье, или угрожали её применением?

Последовавшие за нервной реакцией штаба вопли о том, что такой ужасный Антонов и в его лице весь «Русский мир» взял и написал «заяву» по 282 статье на прекрасную и удивительную Ксению Анатольевну Собчак просто смешны. Особенно - если немного знать биографию некоторых особо рьяных моих критиков.

Особенно смешно читать литературные упражнения одного бывшего сенатора от Архангельской области, а ныне подрабатывающего личным юристом Ксении Собчак, Константина Добрынина. Известного требованием посадить депутата Милонова за «содействие террористической деятельности, в публичных призывах к ее осуществлению, организации террористического сообщества и участия в нем, а также незаконном хранении, перевозке и ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и небрежном хранении огнестрельного оружия».

Спрашивается, ну можно же было найти чуть менее одиозных персонажей для «наезда» на меня и на Гражданский Патруль?

Если говорить серьезно, то вынужден огорчить своих критиков: в письме в прокуратуру от Гражданского патруля (а оно есть в публичном доступе) мы просим лишь разъяснить Собчак особенности Российского законодательства и правоприменительной практики в вопросах противодействия экстремизму.

По сути именно это вы и сделали, направив информационное письмо?

Именно. Помимо этого Ксении Собчак были предложены дебаты.

Что вам ответили представители штаба Собчак?

Емко и в одной фразе позицию штаба озвучил упоминавшийся выше адвокат и блогер Добрынин:

«Г-н Антонов, похоже, испытывает дефицит общения и желание поделиться своими мыслями, обосновать позицию и доказать свою правоту относительно его письма, разосланного региональным координаторам предвыборного штаба. Искренне надеюсь, что ему представится такая возможность, скорее всего, в ближайшем будущем: его, вероятно, попросят представить свои объяснения, заявления и комментарии представителям уполномоченных государственных органов, в которые мы обратились».

На самом деле там весь текст прекрасен от начала до конца. Понятно, что человек нагрубить хотел. Но по факту лишь показал неуверенность в себе и собственной правоте.

Собчак пишет, что её преследуют как Навального. Правда ли это?

Слушайте, ну какое преследование? О чем вы вообще? Если основным врагом на этих выборах Собчак выбрала себе организацию, занимающуюся общественным контролем за качеством работы муниципалитетов, дорожным строительством, вопросами ЖКХ и благоустройства?

Мы тут шутим, что с таким подходом, в случае прихода Собчак к власти благоустройством заниматься вообще некому будет: кого посадят, а кого-то и просто ликвидируют.

На самом деле Собчак, конечно, хотелось бы выглядеть жертвой. Но пока получается плохо. Видимо, практики маловато, вот и срывается на угрозы «ликвидации» тех, кто ей несимпатичен. А с такой лексикой в жертвы не берут.

Собчак требует закрытия "Гражданского Патруля". На каком основании?

Пока мы располагаем лишь пространными рассказами Добрынина и еще менее внятной записью в блоге самой Собчак.

Исходя из тех обрывочных сведений, которые мы сейчас имеем, речь идет об обвинениях в клевете, препятствованию волеизъявлению граждан на выборах и референдумах, выразившейся по их мнению, в рассылке информационных(!) писем, а так же злоупотреблением мною должностными полномочиями (!).

На наш взгляд все озвученное не соответствует действительности. Но полностью понять суть их претензий мы сможем, когда прочитаем сам документ.

Ростислав, расскажите читателям о "Гражданском Патруле". Что это за организация и чем она занимается?

Организационно-правовая форма у нас организация защиты прав потребителей. Но неформально мы называем себя организацией гражданско-правовой самозащиты граждан.

Название определяет нашу цель – мы помогаем гражданам защищаться от произвола чиновников, крупных монополистов, управляющих компаний и других подобных структур, перед которыми обычный человек как правило просто бессилен. Наша сила это – волонтеры, число которых по всей стране в этом году превысило 10 тысяч человек.

Наш основной инструмент - Программно-Технический Комплекс, автоматизирующий подачу обращений граждан в контрольные органы. Человеку, установившему на свой смартфон мобильное приложение «Гражданский Патруль» (на iOS или на Андроид), уже не важно знать, куда именно уйдет его жалоба: ему важно лишь зафиксировать нарушение и отправить его нам. Дальше система сделает все сама, ему останется только проконтролировать результат.

Наиболее активно приложение используется в 15 крупных городах, в том числе в Москве и Московской области, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кирове, Сыктывкаре, Омске, Братске (Иркутская область), Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Барнауле, Красноярске, Томске, Воронеже и др.

Географический охват территории России общественным движением «Гражданский патруль составляет 85%. Сообщения о проблемах разного толка поступили в 2017 году из 72 субъектов Российской Федерации. Активисты работают в более чем ста городах. Создано 26 отделений в 23 регионах страны: Барнаул (Алтайский край), Барабинск, Братск (Иркутская область), Владикавказ (Северная Осетия), Воронеж, Екатеринбург, Казань, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Кемеровская область, Москва, Московская область (Королев, Раменское), Миасс (Челябинская область), Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Республика Коми, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Тамбов, Томск, Челябинск. С начала 2017 года через мобильный сервис получено и обработано свыше 15 тысяч сообщений о нарушениях (15 301).

В более чем 50 % обращений заявитель получил удовлетворивший его результат (получено 7779 ответов, или 50,8%). В надзорные органы направлено свыше 500 заявлений о нарушениях российского законодательства.

По результатам наших проверок неоднократно возбуждались административные и уголовные дела, налагались штрафы на должностных лиц, управляющие компании и муниципалитеты. Некоторые чиновники, нарушившие закон, лишались должностей.

Как видите, название организации полностью соответствует содержанию её деятельности.

Вопросы задавал Константин Крылов