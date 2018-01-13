О дружеском жесте американского народа и монументальной пропаганде

Уровень политической дезориентации российского населения временами поражает. За примерами далеко ходить не надо.



После того, как доброжелатели России из Вашингтонского горсовета воспользовались добрым советом сенатора Марка Рубио и переименовали площадь, на которую выходит российского посольство в площадь Бориса Немцова, множество недалёких соотечественников начало то ли злобствовать, то ли упражняться в недалёком остроумии... Как только не предлагали назвать переулок, куда выходит посольство США. Чьё только имя не предлагали ему присвоить - и супругов Розенберг, и победителя американцев Во Нгуен Зиапа... и множество иных, нелепых и смешных вариантов. Остроумцы в широком социальном диапазоне - от блоггера до сенатора не хотят понять элементарного.

Злоба дня рассеется, политический контекст уйдёт. А в столице США городе Вашингтоне так и останется площадь, названная именем вице-премьера России. Это - весьма немало на фоне того накала ненависти, которым исходят по отношению к нашей стране иные американские официальные лица и СМИ. Однако уж кто-кто, а Россия - страна, славящаяся своей диалектикой, могла бы и ответить с лихвой на протянутую руку дружбы. У нас не так много сейчас с американцами поводов для взаимных улыбок и выражений приязни и отвергать пусть робкий и политически оттенённый, но, всё же - шаг нам навстречу было бы ошибкой и проявлением ограниченного самодовольства.

Безусловно, Россия должна ответить на этот позитивный жест американцев так, чтобы нам не было стыдно, прежде всего, перед самими собой. Уверены, что российские официальные лица, прежде всего выступить с благодарностью за это переименование. Нельзя забыть и тех, кто в той или иной степени может считаться причастным к этому доброму сигналу.

Несомненно, улицу, на которую выходит американское посольство в России нужно переименовать в авеню Дональда Трампа. Этот человек, на фоне той агрессивно-истеричной кампании, которая развязана против России известными силами, является символом надежды на мир и совместное процветание наших народов.

Но было бы не вполне корректно политически делать реверанс в сторону республиканцев и не отметить демократов. Это может стать поводом для обвинений в пристрастности российского государства к какой-то одной из политических сил США. В то время как очевидно, что мы из всех любим совершенно одинаково. Улицу, на которую выходит американское консульство в Санкт-Петербурге имеет смысл переименовать в проспект Хиллари Клинтон. Не должны остаться забытыми и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Улицам, на которых размещаются данные учреждения, вполне достойно будет присвоить имена Герберта Макмастера и Барака Обамы.

Производя подобные переименования, мы просто обязаны учесть гуманитарный аспект проблемы, чтобы восхваление политиков из цитадели прав человека не привело к ущемлению этих прав. Мы не должны доставить излишние неудобства жителям улиц, на которых расположены посольство и консульства. Поэтому, именно локации американских дипломатов желательно будет переименовывать в отдельные авеню и проспекты, не затрагивая прочие расположенные на них дома.

Таким образом и сам адрес каждого из американских дипломатических учреждений будет включать себя номер дом номер 1. И это, конечно же, будет символичным.

Даже если не сажать вокруг них рябины.



Наконец, не должны остаться забытыми и наши верные друзья, инициировавшие этот серьёзный русофильский акт любви и приязни.

Уверены, что и сам сенатор Марк Рубио и город Вашингтон достойны того, чтобы получить от России в награду орден Дружбы.

Ведь этот орден именно для таких случаев и задумывался. Именно для таких людей он и предназначен.



Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. И, даже если эти мили морские и нам придётся идти к нашим заокеанским партнёрам по дну Атлантического или Северного Ледовитого океана - нам нужно, просто необходимо, наконец этот шаг сделать.

