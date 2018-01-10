Олег Сорокин заручился поддержкой известных людей

Пословица «От тюрьмы да от сумы не зарекайся» по-прежнему актуальна в России. Именно так можно описать череду насправедливых событий, происходящих сейчас в Нижнем Новгороде. В конце года был заключен под стражу успешный политик — заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, бывший глава города меценат Олег Сорокин.
Как сообщает МК
, произошедшее стало для нижегородской общественности настоящим шоком. Каким образом человек, являющийся одним из столпов общества, играющий важную роль в политической и экономической жизни региона, мог вообще оказаться за решеткой?
Олегу Сорокину инкриминируется получение взятки. Никто не взял его с поличным, и даже взятки не было. Вменяется в вину эпизод пятилетней давности, по которому давно доведены до конца все следственные действия, вынесен судебный приговор, виновные установлены и даже отбыли наказание. Сегодня следствие по надуманным причинам вновь пытается доказать его связь с тем делом, основываясь на откровенном ложном доносе.
Изучая хронику событий, легко заметить, что мероприятия против зампреда Заксобрания четко спланированы. Тут и арест, и телевизионные ролики, и интернет-вбросы — все это требует времени и подготовки. Пропагандистская машина, впрочем, пробуксовывает и дает сбои, ведь всем, кто живет в Нижнем Новгороде, видно — материал фильмов сшит белыми нитками.
Например, Олега Сорокина обвиняют в том, что он использовал свое служебное положение главы города для выделения земли под строительство торговых центров. И не заботятся о соответствии фактов действительности, ведь «Этажи», «Фантастика», «Республика» были построены еще до вступления Олега Валентиновича в должность. До 2010 года выделены и участки под «Седьмое небо» и «Жар-Птицу». Это только небольшая часть большой лжи, которую обрушивают на нижегородцев СМИ.
Адвокаты Олега Сорокина уже заявили о заведомо недостоверной информации, утекшей в СМИ якобы из правоохранительных органов. Еще до окончания обысков, проводившихся 19 декабря, появились сообщения о том, что обнаружено и изъято 1,5 млрд рублей наличных денег. 23 декабря эту же сумму назвал в эфире государственного телеканала «Россия 24» журналист Аркадий Мамонтов. Однако адвокат Олега Сорокина сообщил, что эта сумма завышена в 50 раз — сумма изъятых денег в российской и зарубежной валюте составила 30 млн рублей.
«Всей стране известно, что Сорокин и его семья ответственно относились к уплате налогов и декларированию доходов и имущества, — напоминает адвокат в беседе с корреспондентом информагентства «АПН-НН». — Для того чтобы получить сведения о доходах, не требовалось проводить обыск, а достаточно было изучить декларации».
Политика или бизнес — вот в чем вопрос. Проблемы начались после отставки губернатора Валерия Шанцева. И хотя конфликтов у Олега Сорокина с врио губернатора Глебом Никитиным не было и он поддержал реформы нового главы региона, кто-то, по-видимому, счел опасным авторитет нижегородского политика.
Накануне новогодних праздников Нижегородский областной суд оставил в силе решение районного суда от 19 декабря 2017 года о заключении под стражу. Для чего же держать Сорокина в СИЗО? Почему нельзя поместить его под домашний арест? Или выпустить под личное поручительство уважаемых людей? На заседании областному суду были представлены ходатайства бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, народной артистки России Надежды Бабкиной, главного редактора газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, телеведущих Дмитрия Диброва и Арины Шараповой и других. Писатель Захар Прилепин специально прилетел с Донбасса, чтобы выступить свидетелем защиты. Но суду потребовалось всего 20 минут на принятие решения. Нижегородский политик будет ждать суда за решеткой.
Видные россияне и нижегородцы обратились с письмом к Президенту России, обращая внимание на происходящее и прося обеспечить законность при проведении следствия и суда. Они обращают внимание на чрезмерность меры пресечения.
Олег Сорокин встретил Новый год и Рождество в СИЗО, новогоднего чуда не случилось. Хотя сам он для многих долгие годы был не просто политиком, а самым настоящим волшебником. За тринадцать лет проведения новогодней акции «Дерево желаний» более шести тысяч ребятишек из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья получили от него подарки, многим он помог с лечением. Будучи главой города, он свою зарплату отдавал тем, кто больше всего нуждался в помощи: инвалидам, многодетным семьям и т.д.
Олег Сорокин вел упорную борьбу за детский театр «Вера», который долгие годы ютился по подвалам и наконец обрел собственное реконструированное здание. В 2014 году Олег Валентинович Сорокин, его друзья, коллеги, партнеры вложили личные средства в реконструкцию театра «Пиано», в котором играют глухие дети…
Именно в годы его руководства Нижним Новгородом возобновилось строительство детских садов. При нем восстановили Нижневолжскую набережную, разрушенную компанией-банкротом, которой отдал ее предшественник Олега Валентиновича — Вадим Булавинов. Реконструировали Чкаловскую лестницу. У ее подножия на личные средства семьи установили один из новых современных символов города — скульптуру оленя работы венгерского скульптора Габора Миклоша Жоке.
В те же годы был доведен до полной реализации проект «Рождественская сторона», который стал поистине жемчужиной Нижнего Новгорода, новым туристическим маршрутом, без которого не обходится ни одна обзорная экскурсия по городу.
Олег Сорокин преподнес уникальный подарок Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею в усадьбе Рукавишниковых — уникальное подносное блюдо, подаренное Николаю II во время его визита в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых в 1913 году. В музее также создана уникальная экспозиция «Особая кладовая».
По призыву Захара Прилепина Олег Сорокин не раздумывая выделил помощь жителям Донбасса на общую сумму около 10 млн рублей, причем сделал это открыто, на глазах у всего мира. Он не испугался, что за такое проявление патриотизма его включат в санкционные списки.
Одно из главных добрых дел — сохранение фабрики «Хохломская роспись» в Семенове, которая является гордостью России.
— Два года назад основные акционеры фабрики «Хохломская роспись» от безысходности и плохого финансового состояния решили продать контрольный пакет акций, — рассказывает директор предприятия Елена Краюшкина. — Не задумываясь, Олег Валентинович решил сохранить предприятие для Семенова и Нижегородской области, убедил свою супругу приобрести акции, выставленные на продажу, погасить долги фабрики, накопленные за последние 5 лет (а это более 25 миллионов рублей), и отказаться от причитающихся дивидендов, направив их на капитальный ремонт помещений.
По инициативе Олега Сорокина в «Артеке» была реализована программа популяризации НХП «Под крылом Жар-Птицы», получившая одобрение Владимира Путина во время его визита.
И этот человек должен сидеть за решеткой вместо того, чтобы творить добрые дела?