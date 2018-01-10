Эксперт: «Марина Ковтун показала бойцовский характер и это повысило ее влияние в федеральном центре»

Отставка Марины Ковтун с поста губернатора такого сложного региона, как Мурманская область, вряд ли принесет пользу федеральному центру, и разумные люди это понимают - считает Александр Кынев, кандидат политических наук, доцент Факультета социальных наук Департамента политической науки НИУ ВШЭ.

Именно так известный политолог оценил конспирологические версии о досрочном сложении полномочий Ковтун.

Согласно последней информации, на пост главы заполярного региона якобы претендует Любовь Совершаева, заместитель полпреда по СЗФО.

На протяжении последних двух лет Марину Ковтун усиленно отлучают от губернаторского кресла эксперты, политологи и журналисты различных СМИ, - о чем АПН писал неоднократно. Жесткую борьбу элит иллюстрирует активность «Национального комитета противодействия коррупции в РФ», от имени которого с конца 2017 г. действует интернет-портал, критикующий губернатора и членов ее команды.

Тем не менее, Марина Ковтун не побоялась публично выступить против «силовиков», «засветилась» в статусных федеральных мероприятиях и добилась встречи с Владимиром Путиным, пообещавшего ей поддержку в реализации проекта «Арктический доктор», который, по всей видимости, станет одной из ключевых региональных тем президентской компании в 2018 г.

- «Сигналы» из Кремля подтверждают высокий уровень влияния Ковтун в федеральном центре. В ходе осеннего кампании нападок губернатор повела себя в высшей степени достойно и по человечески мужественно, в центре, это очевидно, оценили. Причем редкий случай, когда это признали даже ее критики. Кроме того, Мурманская область, это очевидно, исторически очень непростой для федерального центра регион, где добиться в нынешних социально-экономических условиях успеха почти невозможно. Губернатор держит ситуацию, не взирая на все проблемы и критиков, и замена губернатора в таком регионе накануне федеральных Выборов-2018, да еще и на варяга, это явный чрезмерный риск. Посмотрите на недавний опыт и на соседние регионы. Это скажет любой разумный эксперт - полагает Александр Кынев.

Ранее среди кандидатов на место руководителя заполярного Субъекта Федерации назывались депутат Госдумы Ирина Яровая и заместитель министра энергетики Алексей Текслер. В конце 2017, в состав потенциальных дублеров Ковтун попала и Любовь Совершаева, правая рука Николая Цуканова, сменившего перед новым годом должность полпреда по СЗФО на пост помощника Президента по вопросам местного самоуправления.

По мнению интернет-издание rupolit.net, Совершаева связана с братьями Михаилом и Дмитрием Ковальчуками, лоббировалась на главу Санкт-Петербурга и сегодня фигурирует как потенциальный губернатор Мурманской области. Любовь Совершаева упоминается в связи с «добровольно-принудительной приватизацией земельных участков» и «подложными документами». Ее дочь Светлана выступает учредителем-директором полутора десятка юридических лиц, получающих выгодные госзаказы и доступ к высоколиквидной земельной собственности, - говорится в публикациях.

В этой связи примечательно: серьезные эксперты не упоминают Любовь Совершаеву в сценариях по кадровой ротации в высших эшелонах власти Мурманской области и не видят альтернативы действующему губернатору.

- Марину Ковтун можно уважать за ее бойцовский характер и готовность в жесткой борьбе отстаивать свои принципы. Сегодня для главы сложного северного региона востребованы именно эти качества, - уверен Александр Кынев.