"Нас ликвидировали за экстремизм"

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы публикуем письмо женщины, являвшейся сторонницей партии "Воля". О данной партии и её лидере могут быть разные мнения. Однако все граждане, какие бы убеждения они не имели, обладают равными правами - и когда они нарушаются, страдают все.

Мне кажется, что сейчас мы всей страной подошли к черте, которая определит в принципе наше существование.

И дело совсем не во власти, основная причина такого вопиющего беспредела и разврата, во всех отношениях, кроется в нас самих. Очень точная фраза, приписанная канцлеру Германии Отто фон Бисмарку: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!».

А еще очень подходит фраза: разделяй и властвуй. Сколько нас разъединяют по всем фронтам на красных-белых и прочих разноцветных оттенков, атеистов-религиозных, по национальным признакам, по признакам статуса. И каждый гордо считает себя правым, считает не достойным поддерживать нормальные человеческие отношения в каких-то принципиальных для него вопросах с «оппонентами». В итоге раздербанили нас и бьют так, что чубы трещат, при чем у всех, в независимости принадлежности к какой-либо касте убеждений. А по сути то, все мы хотим одного — нормально жить в богатой (до сих пор!) стране, работать, любить, рожать и воспитывать детей, без оглядки на финансовые возможности. Вот только как это достичь, если каждый тянет одеяло на себя и не считает нужным находить точки соприкосновения для объединения в целях общего блага? Проще найти тысячу причин этого не делать, потому что считаем себя правее и умнее других.

В итоге победила сама себя даже прогрессивная часть населения, уже не говорю, про людей, которые, в лучшем случае, просто наблюдают, чем все закончится. И уже не пишу про этические нормы в обществе, которые перевернуты с ног на голову. Что раньше порицалось, сейчас поднято на флаг, и осмеиваются обычные нормы морали.

Случилось так, что сама жизнь нас уже толкает к объединению и защите самих себя, потому что, никто это больше не сделает.

Была я сторонницей партии «Воля», которую ликвидировали в августе 2016 года, как раз за месяц до выборов в ГосДуму. Ликвидировали просто мошенническим способом на государственном уровне. Да так, что партия, уже через несколько дней после вынесения решения Верховного Суда, исчезла из юридического пространства и восстановлению не подлежала. До этого, около трехсот человек от партии были выдвинуты для участия в выборах, Минюст принял документы.

А ликвидировали партию, которая на восемьдесят процентов состояла из женщин, за экстремизм. Она была внесена в черный список экстремистских и террористических организаций. Поводом послужил антивоенный текст «Обращение к военнослужащим Российской армии», который юридически и партии не принадлежал. Специалисты и эксперты в один голос говорили о том, что в материале содержится критика и частное мнение. Но вот правоохранители решили защитить от критики нашу власть, признав ее социальной группой, которую надо защищать по 282 статье УК РФ. Даже Пленум Верховного Суда, говорящий о том, что критика власти экстремизмом считаться не может, и даже методичка Минюста, где четко определено, что власть социальной группой не является, не возымели законного действия у правоохранителей и судей.

После того как закрыли партию, было возбуждено девять уголовных дел на экс-руководство и бывших сторонников, началась просто охота на ведьм. Несколько уголовных дел было возбуждено за тот же текст «Обращение к военнослужащим Российской армии», в том числе и на меня. И только руководство преследуют по мошенническим статьям, видимо для того, что бы не поняли, что это тупо политический заказ. А один из следователей сторонницы партии, преследуемой по 282 ст. так и сказал: «было бы хорошо вас, как единую команду осудить. Но ведь тогда будет очевидно, что это политический заказ. Поэтому, судя по всему «сверху», и пришло распоряжение раздробить это дело на отдельные уголовные дела, чтобы сложнее было доказать наличие политического заказа».

Много выдержали на себе клеветы и насмешек и сторонники и сама Лада-Русь. Оскар Уайльд однажды высказал очень остроумную фразу: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы прекрасный человек!». Конечно, было рассчитано на легковерность людей, редко кто будет проверять сказанное или написанное и докапываться до сути. Но доказать, что ты не верблюд, возможность перекрыли. Куда только не писали и не ходили, сколько порогов не обивали, негласный запрет, хоть убейся об стену. Однажды, очень известный телеведущий так и сказал, что есть люди, которых никогда не пропустят в СМИ, и Светлана Пеунова (Лада-Русь) одна из них.

Дошло до абсурда, что запретили проводить праздники. В Самаре расторгали договора руководства концертных залов в кануны Нового года, День рождения Светланы Лады-Русь. Объясняя тем, что их принуждали это делать силовым решением «сверху». А праздники проводили на широкую ногу, с русскими песнями и плясками. Концерты, и те, готовили своими силами. Отказывали в залах для выдвижения Лады-Русь в президенты. И как бы это не правдоподбно казалось, люди зимой, со всех регионов, собрались на участке дома в деревне самарской области, где живет экс-лидер партии. Выдвинули, а все СМИ как рыба об лед молчали. Хотя после подачи документов на регистрацию брали интервью, задавали умные вопросы Светлане Михайловне. Прокатили только несколько секунд какой-то очерняющий ролик, вырванный из контекста, и выставили сумасшедшей. Кто на себе это уже испытал, знает как это бывает. Вот так вот, быть не согласованным кандидатом и заниматься, как многие скажут, грязным делом, политикой. Много чего писали, да и пишут о ликвидированной ныне партии «Воля» и лидере, все больше плохого и не соответствующее действительности. Особенно всплески черного пиара были в преддверии выборов различных уровней, где планировалось участие партии или Светлане Ладе-Русь.

И самое интересное, что отголоски этого пиара до сих пор чувствуются. Элементарно, когда приходится обращаться за помощью к правозащитным организациям. Пришли как-то в одну такую организацию, вроде заинтересовались, начали думать, что можно сделать. Встретились все вместе обсудили, правда каждый раз нам давали понять, ребят, мы не с вами, вы нам не подходите. Потом началось тупо вытягивание денег за подачу жалобы в ЕСПЧ. И с каждым разом ставки росли с неимоверной скоростью, а нам говорили, что мы просто не поняли в прошлый раз. В итоге примерная стоимость составления формуляра оказалась в районе четырех тысяч евро. При чем, деньги мы должны были не самой организации, а человеку, который взялся писать жалобу. Сделали мы, что обещали с нашей стороны, но от услуг работы с ЕСПЧ отказались, поэтому были посланы лесом.

На днях мне в помощи отказал еще один, довольно известный правозащитник, который прошел в своей жизни огонь и воду и медные трубы. Он признал незаконность преследования, но сказал, что наши взгляды расходятся. Хотя о взглядах мы пообщаться не успели.

Вот вам оппозиция оппозиции рознь, кого-то не посадили за организацию протеста в 2012 году и провокацию столкновения людей с ОМОНом. А так же этот кто-то, имея массу административных арестов, за которыми по закону следовала бы уголовная ответственность с лишением свободы, с величайшей руки уголовно не пострадал. Этой оппозиции даются все дискуссионные площадки, площадки правозащитных организаций. А по распоряжению мэра Москвы в 2013 году, Единая Россия даже дала голоса для прохождения диких барьеров, выдуманных накануне этих выборов. При этом его команде разрешают вскрывать коррупционные схемы. Если кто-то еще верит, что в нашей стране такое возможно без серьезных последствий, то наверное, огорчу. Не так давно посадили команду Юрия Мухина, ИГПР ЗОВ, только за попытку проведения референдума. Конституционного права, так, на всякий случай. И целую партию ликвидировали по экстремизму за разоблачения в фильмах «Обманутая Россия», а так же за идею открытых выборов и желание активно участвовать в жизни страны. А теперь хотят додавить уголовными делами сторонников, что бы уже наверняка голову не подняли. И почему-то, никто об этом не кричит и не пишет.

Но хочу сказать, на самом деле, не так все плохо, потому что все равно находятся люди, организации, которые оказывают поддержку, сами предлагают помощь, кто чем может. Вот это дорогого стоит, это надо ценить, держаться друг за друга. Это и есть объединение, о котором очень многие говорят. Все-таки есть у меня ощущение, что люди меняются, становятся добрее, отзывчивее. И жить ради этого хочется и дальше бороться и добиваться исполнения наших общих интересов. Чем больше трудностей, тем дороже и ценнее будет само достижение цели. И пусть наступивший год станет победой в объединении большинства. Вот тогда, плечом к плечу, пройдем все трудности и испытания легко, с радостью!