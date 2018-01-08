Российское руководство и ВТО. Коллективный Мутко проваливает свой хитрый план

Часто говорят, что каков поп, таков и приход. Стилистика "Хитрого Плана Путина" содержание которого никому достоверно не известно, но который, как знает каждый добровольный пропагандист-лоялист непременно есть и это должно всех нас успокоить, уже некоторое время как распространилась и на нижние этажи властной вертикали.

Процесс мы наблюдаем в динамике и он совершенно не радует. Лично Путин тут, конечно, не совсем причём, хотя его провал как руководителя, конечно, это то, что он не стал пресекать сию хитропланщину в своём окружении. Рречь идёт о вялотекущем и постоянно возобновляющемся коллективном рецидиве попыток использовать "мягкую силу старого образца" - по аналогии можно вспомнить как чуть ли не все девяностые и начало нулевых основное содержание российской дипломатии на постсоветском пространстве составляли аппеляции к общему прошлому. Представителям бывших республик на это общее прошлое было, в целом, насрать. По этой причине российская дипломатия раз за разом проваливалась.

На международной арене наш опыт ещё более клиничен. Россия унаследовала от СССР серьёзные позиции в системе международной надгосударственной бюрократии всех сортов и, длительное время, пыталась их эксплуатировать. Но, во-первых, масштаб и сила этих связей всё же ограничены, во-вторых сама эта система по инициативе "неолибералов" последнее десятилетие активно демонтируется. Известное уголовное дело о сексуальных домогательствах в отношении Доминика Стросс-Кана стало вполне ярким маркером сего процесса.

Подводя итог диагнозу, отметим, что для российского руководства во всех сферах международного взаимодействия длительное время характерны ставка на личные закулисные и неформальные договорённости и очень серьёзное игнорирование открытых и формальных процедур.

Ставка последовательно проваливалась и, в последнее время, мы уже начинаем видеть, что это происходит совершенно нешуточным образом.

Хуже того, складывается серьёзнейшее впечатление, что эту ставку делают даже там, где для неё вообще нет никаких оснований.

Тут можно было бы привести в пример первоначальный провал российской позиции в международном арбитраже по суду с ЮКОСовскими структурами. Невероятно пассивная и наплевательская позиция России по отношению к процессу привела к закономерному проигрышу.

И, судя по всему, только какие-то экстремальные административные меры заставили российских бюрократов пошевелиться и выстроить второй слой защиты - тут, хотя бы, не успели проиграть всё окончательно.

С Олимпийским Движением и антидопинговым контролем всё произошло практически аналогичным образом, только без тени успеха. Но, в конце концов, жалкие миллионы долларов, которые Россия возможно, заплатит за своё унижение, а так же дань британскому антидопинговому агентству, которое впрямую связано с инициаторами позорища - это на фоне российского бюджета - копейки. Можно арестовать еще одного "полковника Захарченко" и компенсировать проблему.

Однако, сейчас речь уже пошла о том, что России предлагают заплатить за введённые ей контрсанкции в полном объёме - то есть хамона и пармезана мы не поедим, но денег российских налогоплательщиков оплатим в Евросоюз так, как будто-то бы всей страной ими обожрались.

О чём конкретно идёт речь? О том, что продавив вступление России во Всемирную Торговую Организацию, российское руководство изволило принять на себя достаточно неопределённый объём обязательств, которые российскому обществу в полном объёме даже и неизвестны.

Сколько лет прошло, но правила ВТО, ставшие составной частью российского законодательства, даже не переведены на русский язык.

Обосновывая неоднозначное решение, лоббисты ВТО в России обещали снизить уровень защиты отечественного производителя в России в обмен на выход на международные рынки и... защиту интересов того же отечественного производителя на этих рынках по правилам ВТО.

На практике, последнее обещание никто и не думал выполнять.

Напомним, что уже четыре года прошло, как против России раз за разом вводятся всё новые экономические санкции, полностью противоречащие правилам ВТО, которые прямо и недвусмысленно запрещают любые санкции по внеэкономическим, политическим мотивам против участников организации.

И где же жалобы России на это? Уже скоро 4летний юбилей, как страна под санкциями сидит, а никакой попытки использовать штатные защитные механизмы ВТО для того, чтобы эти санкции оспорить, мы не наблюдаем. Тут уже даже не "мы тихо договоримся за кулисами", а утырочное "жизнь таких сама накажет строго. Тут мы согласны, скажи, Серёга? А Вы отпустите, Вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?!". Основная проблема этой позиции состоит в том, что её исполнители существенно путают свою роль в ней. Между тем, они тут не милиция, а пойманные милиционерами алкоголики, и взывать к тому, что жизнь осудит, немного смешно.

Россия ввела против Евросоюза контрсанкции - и ЕС не постеснялись подать на них жалобу в ВТО. Для начала, в качестве пробного шара, речь шла о запрете на импорт свинины в Россию. Еще в августе 2016го года ВТО приняло решение о том, что Россия нарушила правила организации и должна снять ограничения. В начале декабря 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям, российской стороной был снят. Однако свинина из ЕС осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго, которое было введено в рамках "контрсанкций".

20 декабря стало публично известно о новой жалобе ЕС, направленной во Всемирную торговую организацию. 6 января, жалоба была передана на рассмотрение арбитража. Евросоюз требует установить сумму взыскания с России в размере €1,39 млрд, компенсировав неполученную европейскими производителями прибыль от экспорта в Россию в полном объёме.

А где аналогичные российские действия? Несмотря на то, что у России есть намного больше оснований для жалоб ВТО, эти жалобы до сих пор не подавались, исходя, по всей видимости, из невнятного соображения не раздражать излишне наших дорогих партнёров. Если решения арбитража против России будет принято - оно станет прецедентным и не факт, что оно при этом сможет быть использовано Россией для каких-то симметричных действий.

Если руководство страны, и, прежде всего её правительство будет по-прежнему манкировать своими прямыми обязанностями по защите отечественных коммерсантов в структурах ВТО, то ничем хорошим это не кончится - механизм контрсанкций превратится в обоснование для блокировки российских средств в зарубежных банках и только.

Хотелось бы, чтобы Правительство России не превращалось в коллективного Мутко, который в ответ на преследования WADA вместо эффективной юридической защиты российского спорта только и делал что публично подвывал о том, что оно мол "оно не честно". Хочется отдельно отметить, что эта история, хотя и могла бы кинуть очередную тень на предстоящие президентские выборы, по-большому счёту не связана с самим событием их проведения.

Она будет актуально до выборов, после выборов и даже во время выборов.

Если российские власти вводят торговое эмбарго против якобы партнёров - расплачиваться за воинственный настрой должен уж точно не российский бюджет.