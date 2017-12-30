 

Дед Мороз – XXI

Каждый получает то, во что верит. И вовсе не обязательно в загробной жизни.

 

Напротив, раз за разом мы убеждаемся в том, что по вере своей человек всё чаще получает прямо при жизни.

 

В наше время товарного и информационного изобилия продажи стали более сложны, чем производство. Впарить товар обывателю – намного менее тривиальная задача, чем произвести.

 

Избыток материальных и, даже, в каком-то смысле – духовных благ захлёстывает потребителя и его не в силах защитить от потопа потребления даже общество по защите его прав.

 

Фантасты предсказывают - пройдёт немного времени, и каждый из нас получит минимальный гарантированный неотчуждаемый доход, воры начнут подкладывать обывателям в квартиры ненужные вещи, а самим обывателям будет вменена обязанность потреблять, потреблять и потреблять… мрачная перспектива, неуместная в новогоднюю ночь.

 

Для сведения заинтересованных лиц сообщаем, что уже в Новогоднюю Ночь на 2018ый год наряду с обычным, традиционным Дедом Морозом будет действовать и нестандартный, работающий в реверсном режиме.

 

Вместо полного подарков мешка у этого Деда Мороза – большой, красный праздничный мешок для мусора.

 

Не просите у него подарки! Подарки Вам подарят контрагенты и партнёры по бизнесу.

 

Просите у Деда Мороза забрать из Вашей жизни какую-нибудь ненужную фигню.

 

Старый хлам, бытовые и радиоактивные отходы, спам и глобальное потепление.  Дурное настроение и проблемы со здоровьем. Неоплаченные налоги и штрафы, а так же коварно крадущийся по соседней с парковкой улице автомобильный эвакуатор... Компьютерные вирусы и баги в софте. Жизненные неудачи и бородавку, некстати вскочившую прямо на носу. Личные глюки и страхи, комплексы и негативные эмоциональные заряды.

 

Мешок открыт, и он имеет почти бесконечную вместимость.

 

Внутри него – специально настроенная миниатюрная чёрная дыра, в которую безвозвратно провалится всё, что Вам не нужно в Вашей жизни.

 

Стоит только попросить.

 

В уходящем 2017ом году пишем Деду Морозу прямо на специально выделенный для него адрес электронной почты:

 

- Дорогой Дедушка Мороз! Пожалуйста, забери у меня:

- ...

- ...

- ...

 

Среди отправивших Новому Деду Морозу свои пожелания - чего бы такого ненужного забрать, не будет проведён конкурс на лучшее желание.

 

Зачем ещё конкурс, когда есть Дед Мороз?

 

 

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