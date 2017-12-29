Одним словом – ТЛЯ!

О преступлении без наказания, да ещё с картинками. У каждой проблемы должны быть фамилия, имя, отчество. В крайнем случае - номер телефона и название конторы. Итак,



Для всех парк «Ветеран», расположенный в Северном административном округе столицы, всего лишь - цитирую путеводитель: «один из уютных природных уголков, где можно насладиться неспешным отдыхом». А конкретно для жителей конкретного Дмитровского района Москвы он ещё и «лёгкие» вместе с «печенью». Первыми - человек дышит, во второй - происходит обезвреживание токсических веществ. С дыханием и токсичностью тут такая же «норма», как и в межягодишье, спасибо ТЭЦ-21 - на фото её нарядное "дымление". А что делать, пятая часть Москвы «питается» теплом и светом, благодаря ей «голубушке», одной из крупнейших в Европе.





Ещё раз – ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ передали в частные руки на открытом аукционе. Казалось бы, эка невидаль по нынешним-то временам! Но дьявол в деталях – по генплану это «специализированная общественная зона»; «зона озелененных территорий объектов специального значения (парков)» и «зона охраняемого природного ландшафта». Знаете, лично для меня коррупция всегда была «в-третьих», а, во-первых - отсутствие желания, во-вторых, отсутствие, интеллекта. Я готов даже простить условному князю Меньшикову вместе с князем Потёмкиным-Таврическим то, что они себя казёнными средствами «не обижали». Масштаб сделанного теми «государевыми служащими» превосходит размер «стыренного» на несколько порядков, ибо они хотели, могли и знали, как не только «брать», но и «привносить».



Лучше бы тот, кто росчерком пера перечеркнул «кусок» парка – забрал бы его себе в личное пользование: приезжал сюда на выходные, сидел бы в шезлонге, загорал. И ему – польза, и другим – чистый воздух. Возможно, человек он честный, но дюже глупый. А может, и не глупый – зарплату-то и так, и эдак платят – вник в ситуацию или не пожелал.



Лирическое отступление. «Великолепный, стройный, с шикарной кроной дуб растёт в Парке отдыха ветеранов между Ангарской и Лобненской улицами, – пишет издание «Север столицы» - К сожалению, он поражён грибком и были приглашены специалисты-дендрологи. Дубу назначено лечение: корневые уколы специальных препаратов, стимулирование иммунитета дерева…» Тут бы умилиться, да, боюсь, слёз не хватит – через каких-нибудь полсотни шагов от больного деревца, его здоровые «собратья» полегли штабелями.



Они рассчитали всё верно, кого бояться-то?! Канун Нового года, территория обнесена забором (память о военном госпитале), на воротах ЧОП «Неомакс». В два интернет-клика выясняется, что обслуживает ЧОП, в том числе, «группу компаний ПИК». На его охранников сердца не держу, судя по отзывам о «Неомаксе» жизнь расплатится с ними сполна: Давным-давно территорию парка облюбовал филиал Центрального военно-клинического госпиталя. Милитаристы знали толк в зелёных насаждениях, поэтому соседство ТЭЦ их не расстраивало – естественные эко-фильтры, под кодовым названием «деревья», стояли на страже лечения и реабилитации. Но потом случились «разоружение», «сокращение», «демилитаризация», в общем, госпиталь приказал «долго жить». Не пропадать же добру, вернее пропадать, но с пользой для бюджета. Участку на 8,38 Га присвоили кадастровый номер 77:09:02012:043 и «переуступили» в июле 2017 года группе компаний ПИК за смешные деньги в 920 500 000 рублей.Ещё раз – ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ передали в частные руки на открытом аукционе. Казалось бы, эка невидаль по нынешним-то временам! Но дьявол в деталях – по генплану это. Знаете, лично для меня коррупция всегда была «в-третьих», а, во-первых - отсутствие желания, во-вторых, отсутствие, интеллекта. Я готов даже простить условному князю Меньшикову вместе с князем Потёмкиным-Таврическим то, что они себя казёнными средствами «не обижали». Масштаб сделанного теми «государевыми служащими» превосходит размер «стыренного» на несколько порядков, ибо они хотели, могли и знали, как не только «брать», но и «привносить».Лучше бы тот, кто росчерком пера перечеркнул «кусок» парка – забрал бы его себе в личное пользование: приезжал сюда на выходные, сидел бы в шезлонге, загорал. И ему – польза, и другим – чистый воздух. Возможно, человек он честный, но дюже глупый. А может, и не глупый – зарплату-то и так, и эдак платят – вник в ситуацию или не пожелал.Лирическое отступление. «Великолепный, стройный, с шикарной кроной дуб растёт в Парке отдыха ветеранов между Ангарской и Лобненской улицами, – пишет издание «Север столицы» - К сожалению, он поражён грибком и были приглашены специалисты-дендрологи. Дубу назначено лечение: корневые уколы специальных препаратов, стимулирование иммунитета дерева…» Тут бы умилиться, да, боюсь, слёз не хватит – через каких-нибудь полсотни шагов от больного деревца, его здоровые «собратья» полегли штабелями.Они рассчитали всё верно, кого бояться-то?! Канун Нового года, территория обнесена забором (память о военном госпитале), на воротах ЧОП «Неомакс». В два интернет-клика выясняется, что обслуживает ЧОП, в том числе, «группу компаний ПИК». На его охранников сердца не держу, судя по отзывам о «Неомаксе» жизнь расплатится с ними сполна:

С руководством компаний ПИК и основным акционером Сергеем Эдуардовичем Гордеевым тоже всё более-менее «ясно». Напоминаю, участок им обошёлся почти в миллиард рублей. Чтобы «отбить» хотя бы эти затраты, надо продать, по существующим на сегодня расценкам, порядка 100 трёхкомнатных квартир. Но только «трёхкомнатными» дома обычно не «наполняют», значит, квартир будет больше, а, следовательно, возрастет и общая площадь здания. Плюс затраты на строительство, плюс прибыль – её тоже надо учитывать при планировании этажности и масштаба беды.



А теперь взгляните на размер парка «Ветеран» и обведённую часть, принадлежащую ПИКу. Для особ, особо одарённых, из числа сотрудников управы Дмитровского района, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, самого правительства города Москвы, разъясняю особо. Каждое дерево растёт не ПРОСТО ТАК, а выполняет, выражаясь чиновным языком, «функции защитного барьера» в экологически неблагоприятной зоне. Количество рассчитывается из числа жителей данной территории – по крайней мере, так должно быть по правилам и нормам. На всякий случай вот вам определение «экоцида» (от греч. οικος — дом и лат. caedo — убиваю) — массовое уничтожение растительного или животного мира. Хотя я, исходя из буквальной этимологии, перевёл бы по-другому «Дом убивающий».

Вы будете смеяться, но многострадальная «реновация» в данном случае не при чём. В районе есть свободная земля из бывших промзон, отведённая под массовую застройку. Но одно дело – типовая высотка среди себе подобных, и совсем другое - «клубный дом» в «живописном парке». Логика понятна, но лёгкое недоумение у меня присутствует – основной владелец ПИКа Гордеев 57-й Российского рейтинга Форбса.



Ну, ведь вы же всё равно три костюма одновременно не наденете, и сразу пять обедов не съедите. На двух яхтах одномоментно не поплывёте и на двух самолётах не полетите. В эпоху фидуциарных денег (от лат. fiducia — доверие) они просто циферки на мониторах, с очень условным обеспечением – чуть меньше, чуть больше при определённом размере уже не суть. Рубить старый парк ради очень небольшого (на общем фоне) «прибытка», не делающего особой финансовой погоды? Как сказал Шарапов в одном хорошем фильме – ну, давай тогда за твоё здоровье выпьем, ты, видать, себе два века отмерил.



Несколько дней я искал, кому именно посвятить в эфире песню группы Любэ «Не рубите, мужики, не рубите». Несколько дней работали экскаваторы и грузовики, выбривая «зону охраняемого природного ландшафта».

Руководитель управы Дмитровского района Юрий Геннадьевич Фисенко «в курсе» проблемы, но, чтобы узнать, насколько «глубоко» надо записаться к нему на приём и прийти «после 15 января» (дело было 28 и 29 декабря). А по телефону с жителями подведомственного района он, по словам секретарши Марины Николаевны, не разговаривает. Интересно, а если ему сообщить о посадке летающей тарелки тоже откажется брать трубку? Кроме того, Марина Николаевна вздохнула, сообщив что «ничего поделать нельзя», ибо земля «частная».



Э, нет, Марина Николаевна – на любую частную землю есть болт российского законодательства. Нельзя купить себе «клочок» города и устроить там по своему хотению, например, свалку. А чтобы срубить всего-то одно дерево, пусть даже на своей собственной даче, но располагающейся в городской черте – по закону требуется такой вот документ, «Порубочный билет», называется.

Управление государственного экологического контроля Северного округа, по телефону 8-499-740-44-01 не отвечало два дня, а начальник всего «экологического контроля» столицы Дмитрий Михайлович Крикуненко достоин титула «недоступен». Так как деревья продолжали падать, приехала (единственные в этой истории, кто среагировал) полиция. Заявление №205 85 вечером 28 декабря приняли, а утром 29 декабря в дежурной части ОМВД по Дмитровскому району ответили, что вроде бы есть разрешительный документ, выданный департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Бинго!



Теперь мне захотелось узнать у главы «природного Департамента» Антона Олеговича Кульбачевского того, кто конкретно выписал «Порубочный билет» парку «Ветеран». Нет, понятно, что он чтит ветеранов, меня в этой связи интересовал сугубо утилитарный вопрос: готов ли он, ради прибыли частной компании, отключить ТЭЦ-21? Должная же быть логика действий: разрешаем вырвать «лёгкие», чтобы ПИКу было, где развернуться, но и о жителях района не забываем – тушите ТЭЦ, сливайте воду! Или всё проще – помрёт максим, да и хрен с ним? Впрочем, с тем же успехом я мог спрашивать у ясеня, у тополя и прочих. Приёмная Антона Олеговича работает только «на приём» без обратной связи.



Было ещё много звонков, официальных обращений на «горячие линии» (за номером 69323), обещаний «прислать инспекторов» - уничтожению деревьев это не мешало. Думаю, после Нового года окончательно накроют поляну, ибо никто не вспопыхнётся. Потому что все, «кому положено» предлагали «написать бумагу» и в течение 30 дней ждать ответа. А чего там расписывать, у меня для вас только одно слово осталось – ТЛЯ!