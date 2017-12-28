Власти Украины ввели биометрический контроль на границе с Россией

Украинские власти обязали граждан России сдавать отпечатки пальцев при въезде на Украину. По сообщению Госпогранслужбы Украины, оборудование биометрического контроля начало работать на основных пограничных пунктах пропуска и в аэропортах, а с 1 января процедура биометрического контроля будет введена на всех без исключения КПП. Собранная информация о россиянах, пересекающих границу, будет заноситься в базы Госпогранслужбы, СБУ и МВД Украины.





По новым правилам, гражданам России необходимо будет заполнять на сайте украинского МИД специальную анкету на украинском или английском языках. В ней требуется указывать свою профессию, место работы, цель и маршрут поездки.





Проверка биометрических данных не затронет граждан Украины, которые проживают в Крыму. При этом пограничники напоминают, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными на территории Украины.





АПН следит за развитием событий.



