Российские сенаторы решили понизить градус водки

Группа российских сенаторов выступила с предложением законодательно уточнить определение водки и уменьшить объем содержания этилового спирта в ней до 37.5%, сообщает газета «Известия».





Чиновники утверждают, что это делается для того, чтобы убрать имеющиеся противоречия между законом и ГОСТом. В 171 Федеральном законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» сказано, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. В ГОСТе при этом указан минимальный порог, равный 37.5%. При этом оба эти документа — и ГОСТ, и ФЗ-171 — являются обязательными для исполнения производителями спиртосодержащей продукции.





Комитет Госдумы по экономической политике уже рекомендовал принять новые поправки к чтению во время весенней сессии.





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