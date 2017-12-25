Российские литераторы и академики РАН объявили бойкот директору ФСБ Бортникову

Глава ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете» фактически оправдал ленинские и сталинские репрессии, а также воспел заслуги советских чекистов. Известные российские литераторы и академики РАН посчитали это вопиющим скандалом и ополчились на главу спецслужбы.





Напомним читателям, что интервью силовика было приурочено к столетию со дня основания ВЧК, юбилейный день рождения которого прошел 20 декабря. Бортников оправдал создание карательной ВЧК критическим положением в стране на тот момент. «Как Вы понимаете, чрезвычайность ситуации диктовала необходимость принятия чрезвычайных мер», - заявил глава ФСБ, говоря о своих предшественниках.

По словам Бортникова, его совершенно не смущает, что нынешних работников ФСБ называют чекистами, подразумевая жестоких карателей советских времен. Напротив, из интервью Бортникова складывается впечатление, что он горд носить звание чекиста. Глава ФСБ буквально спел хвалебные оды своим советским предшественникам: «Чекисты успешно выявляли и пресекали подрывную деятельность иностранных спецслужб, террористических, бандитских и белоэмигрантских организаций, а также участвовали в обеспечении продовольственной безопасности».





Он также умудрился оправдать и массовые репрессии 30-х годов. По его словам, жесткие методы государства были продиктованы угрозой нападения на СССР, и таким образом советские власти избавлялись от плохих партийцев и силовиков. За какие такие злодеяния под эту чистку попали деятели науки и культуры, а также обычные граждане, - этого Бортников не объяснил.





Разумеется, подобные заявления не могли остаться незамеченными и вызвали возмущение ученого сообщества. Группа академиков и член-корреспондентов РАН опубликовала открытое письмо в «Коммерсанте», в котором они заявили обвинили Александра Бортникова в ностальгии по старым временам и заявили о недопустимости «ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий».





«По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем неповинных наших сограждан», - сказано в письме.





Вслед за академиками, российские литераторы выступили с открытым письмом по поводу заявлений главы ФСБ, опубликовав его в издании Colta . Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, литературный критик Александр Архангельский, поэт Сергей Гандлевский, писатель Денис Драгунский, поэт Лев Рубинштейн, правозащитница Зоя Светова, писательница Людмила Улицкая и другие члены ассоциации «Свободное слово» обвинили директора ФСБ Александра Бортникова в «реабилитации деятельности чекистов».





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