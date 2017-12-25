 

Ксения Собчак выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак официально выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива» и вступила в эту партию. Любопытно, что еще три недели назад она обещала, что будет создавать свою собственную партию. 

Ее выдвижение в президенты состоялось на съезде «Гражданской инициативы» 24 декабря 2017 года. На самом деле, факт выдвижения не стал неожиданностью, а вот вступление Собчак в партию произошло внезапно. «Собчак заявила, что пришла в политику и в партию «Гражданская инициатива» всерьез и надолго. Я это поддерживаю, а дальше — время рассудит», — сообщил лидер партии Андрей Нечаев.

Надо отметить, что вступление Собчак в «Гражданскую инициативу» «всерьез и надолго» идет вразрез в ее последним заявлением о том, что она хочет создавать собственную политическую партию. «Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — заявила телеведущая 4 декабря в эфире телеканала «Дождь».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Ксения Собчак
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ксения Собчак станет кандидатом от партии «Гражданская инициатива»
» Ксения Собчак обратилась к партии ПАРНАС для выдвижения в президенты
» Станислав Белковский стал главным политконсультантом предвыборного штаба Ксении Собчак
» Российские спецслужбы позаботились о безопасности оппозиционерки
» Ксения Собчак научит молодежь родину любить
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

О теории заговора вокруг Деда Мороза

О теории заговора вокруг Деда Мороза

Интервью с К.С. Малевичем

Интервью с К.С. Малевичем

Приставы придут к Вагиту Алекперову?

Приставы придут к Вагиту Алекперову?

Россия-США: Рекламная оттепель

Россия-США: Рекламная оттепель

На смерть русского яда

На смерть русского яда

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ксения Собчак выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива»

  • 16:39
  • 49

Центризбирком собирается отказать Навальному в регистрации

  • 14:16
  • 183
Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

Дмитрий Ананьев обвинил сотрудников ЦБ в организации направленной атаки на Промсвязьбанк

  • 08:14
  • 411

На пути к расчеловечиванию

О теории заговора вокруг Деда Мороза

О теории заговора вокруг Деда Мороза

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru