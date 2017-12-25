Ксения Собчак выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак официально выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива» и вступила в эту партию. Любопытно, что еще три недели назад она обещала, что будет создавать свою собственную партию.





Ее выдвижение в президенты состоялось на съезде «Гражданской инициативы» 24 декабря 2017 года. На самом деле, факт выдвижения не стал неожиданностью, а вот вступление Собчак в партию произошло внезапно. «Собчак заявила, что пришла в политику и в партию «Гражданская инициатива» всерьез и надолго. Я это поддерживаю, а дальше — время рассудит», — сообщил лидер партии Андрей Нечаев.





Надо отметить, что вступление Собчак в «Гражданскую инициативу» «всерьез и надолго» идет вразрез в ее последним заявлением о том, что она хочет создавать собственную политическую партию. «Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — заявила телеведущая 4 декабря в эфире телеканала «Дождь».





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