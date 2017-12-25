Центризбирком собирается отказать Навальному в регистрации

ЦИК РФ сегодня планирует рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы, которая выдвинула известного оппозиционера Алексея Навального в президенты России. Есть мнение, что, судя по повестке заседания, чиновники планируют отказать политику.





Напомним, что оппозиционер сдал документы на регистрацию инициативной группы вечером 24 декабря 2017 года, а уже 25 декабря состоится заседание Центризбиркома, на котором комиссия решит судьбу кандидата.





«О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Алексея Анатольевича Навального, и ее уполномоченных представителей», — так сформулирован пункт повестки заседания ЦИКа.





Такая формулировка, скорее всего, означает, что комиссия откажет Навальному, иначе вопрос звучал бы как «О регистрации группы избирателей…». Кроме того, ЦИК не собирается дать разрешение на открытие избирательного счета для Навального.





Отметим, что ранее глава ЦИКа Элла Памфилова неоднократно заявляла , что Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах из-за судимости.





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