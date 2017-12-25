Дмитрий Ананьев обвинил сотрудников ЦБ в организации направленной атаки на Промсвязьбанк

«Банк был
платежеспособен, и ликвидности хватало», — объяснил он. «На мой взгляд,
банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно,
сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво
функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение
принято за государственный счет»
«Если раньше мне
казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то
сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и
участия ряда руководящих сотрудников ЦБ» - указал Ананьев.
Редакция АПН не сомневается, что так оно и было. Вполне очевидно, что "расчистка" банковского сектора от владельцев банка Югра, Открытие, БИН-банка и теперь - Промсвязьбанка не имеет ни малейшего отношения к оздоровлению финансового сектора, а связана исключительно с попыткой отдельных сотрудников ЦБ РФ набить свой личный карман, а так же, возможно, карман каких-то своих высокопоставленных покровителей.
О том, что действия ЦБ в отношении банков носят откровенно непрозрачный характер, а ЦБ имеет наглость отказывать правоохранительным органам в предоставлении необходимых для проверки законности действий ЦБ материалов прессой было писано уже неоднократно.
Встаёт интересный вопрос о том, не заменит ли на новом электоральном цикле ЦБ деятельность исполнительной власти в целом?