 

Дмитрий Ананьев обвинил сотрудников ЦБ в организации направленной атаки на Промсвязьбанк

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявил в интервью о том, что на банк была организована атака силами сотрудников ЦБ.

 

«Банк был платежеспособен, и ликвидности хватало», — объяснил он. «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет»

 
«Если раньше мне казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ» - указал Ананьев.
 
Редакция АПН не сомневается, что так оно и было. Вполне очевидно, что "расчистка" банковского сектора от владельцев банка Югра, Открытие, БИН-банка и теперь - Промсвязьбанка не имеет ни малейшего отношения к оздоровлению финансового сектора, а связана исключительно с попыткой отдельных сотрудников ЦБ РФ набить свой личный карман, а так же, возможно, карман каких-то своих высокопоставленных покровителей.
 
О том, что действия ЦБ в отношении банков носят откровенно непрозрачный характер, а ЦБ имеет наглость отказывать правоохранительным органам в предоставлении необходимых для проверки законности действий ЦБ материалов прессой было писано уже неоднократно.
 
Встаёт интересный вопрос о том, не заменит ли на новом электоральном цикле ЦБ деятельность исполнительной власти в целом?

 
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