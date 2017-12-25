На пути к расчеловечиванию

15 декабря на сайте АПН опубликовано мнение Романа Юшкова под интригующим названием: «Левые - итоговый диагноз». В публикации жёстко и бескомпромиссно вскрыты язвы нашего времени. Не все, но в приличном объёме. Надо отдать должное автору, он сумел на половине страницы уместить то, на что маститым учёным требуется многосотстраничная диссертация. На ограниченном пространстве ему удалось напомнить о всех прегрешениях сегодняшнего развратного и распутного мира - от разрушения традиционной нравственности и приличий до исчезновения пролетариата, т. е. кормильца.

Особую неприязнь в «Мнении» проявлена к садомитам, трансгендерам, к женщинам, ратующим за гендерные права и сексуальную свободу, к белым мужикам запуганным и затравленным до уровня «подчинённого сервильного придатка», дармоедам и бездельникам, особенно иноплеменным. Всё бы ничего, если бы расистский уклон не выпячивался. А так, всё верно и по делу. Поддерживающих негодования Романа Юшкова, судя по активным откликам на публикацию, не мало. Меня тоже можно отнести к их числу. Только никак в толк взять не могу: А при чём здесь левые? Нет, то, что под левыми все хотят подвести итоговую черту - это не новость. Но вопреки этому они живут и потребность в них не уменьшается. Кстати, в первых рядах гонителей левых выступают, как раз, те, кто в демократической России стал жестоким гонителем гуманистических идей, развалил СССР, разогнал Советы, презрел идеи коммунизма, организует деградацию человека.

Убеждён, мы ищем виновников бед человеческих не в том месте. Продолжаю утверждать, что перечисленные Р. Юшковым пороки не имеют отношения ни к идеологии, ни к практике ни левых, ни правых, ни центристов. Это коллективная идеология тех, кого можно отнести к человеконенавистникам или врагам человечества. Чем вызвано человеконенавистничество людей, сразу не понять. Они, точно, не самоубийцы – себя они любят всецело и безгранично Они убийцы, уверовавшие в свою исключительность, в том числе и в вопросах права на жизнь на земле.

Надо разбираться. Поиск ответа будет не простым. И перед тем, как начать его, надо безошибочно утвердиться в предмете поиска. Подозреваю, что мы имеем дело с группой хорошо организованных и высоко интеллектуальных людей, утвердившихся в сознании, что на земле через –чур много человеческого «мусора». По их консолидированному мнению человечество вступило в тот этап своего развития, когда избранная часть человечества преспокойненько может существовать на земле, избавившись от этого «мусора», посредством замены его на роботизированный искусственный интеллект. Они правомерно предполагают, что «мусор» без боя не сдастся. А потому, его надо дезорганизовать, привести к деградации и внутривидовому конфликту. В соответствии с этими умозрениями ими осуществляется

Какой смыслвкладывается мной в это понятие?

Человек изначально создан, как существо разумное, наделённое потенциалом к развитию и самосовершенствованию, способное к самообеспечению и самоограничению.

Исходя из того, что расчеловечивание, - есть приведение к антиподу человеческого, то его надо воспринимать, как комплекс осознанных мер и действий, направленных на создание условий зависимости человека от внешних факторов в своём самосохранении, развитии и обеспечении.

В частности:

Отказ от принципа самоограничения; Замена естественного человеческого интеллекта – искусственным; Воспроизводство человекавне естественных человеческих половых отношений; Депрофессионализациячеловека, замена его роботами; Создание систем жизнеобеспечения, не зависящих от сознания, воли и действий человека. Изменения среды обитания человека в ущерб человеческим возможностям выживания и развития. Формирование нравственно- этической атмосферы в человеческом обществе, исключающей неконфликтные условия существования и развития человека и создаваемых им общностей

Перечень не полный и не окончательный, как говорится, список открыт для предложений. Но, думаю, и они не дадут исчерпывающего представления о данном явлении. Убеждён, что через 10-15 лет человечество будет говорить о такихугрозах своему существованию, о которых мы сегодня и не догадываемся.

Главная дилемма,перед которой стоит сегодня человечество, заключается в следующем: хочет и может ли оно перед угрозой своего существования взять под контроль научно- технический прогресс, вторгающийся в сферу «расчеловечивания» человека и замены его искусственным интеллектом или хотя бы частично отказаться от него.

На сегодняшнем этапе развития чрезвычайно важно понять, кто и что стоит за идеей замены человека на нечеловеческие существа? Слово «существа» здесь намеренно употреблено ошибочно. Существо - это всё - таки даже не одухотворённое, а живое, природное явление. А в нашем случае, разговор надо вести о технической конструкции, приспосабливаемой для замены человека.

Смею предположить, что возможности создания конструкций,способных решать эту задачу, появятся уже в текущем столетии. Речь идёт о роботах, способных заменить человека, как инстанцию мыслительную, производительную и само воспроизводящую.

А если мы утвердимся в существовании такой опасности, то вслед за этим утверждением возникает ключевой вопрос: чем занять, как и куда деть 10 миллиардов живых человеческих особей? На глазах наших внуков, а может и детей через 10-15 лет начнёт разворачиваться катастрофа человеческой цивилизации. В основе её будет лежать философия признания ненужности человека.

Примерно по таким параметрам:

Если человек не нужен, как производительная сила, то каким образом он сохранит потребность в себе со стороны элит? Если воспроизводство человека не становится насущной необходимостью, даже превращается в непереносимое бремя, то зачем рожать? Если искусственный интеллект будет зависеть от первичного разума узкого круга людей, и вторичного разума роботов, то зачем на земле нужно такое разумное существо, как человек? По крайней мере, в таком количестве? А главное,зачем нужно сознательное существо, наделённое кроме разума ещё и душой, и вызываемыми ею чувствами стыда, совести, сопереживания, жалости? А если из человека «вынуть» душу, то от него останется просто материальный хлам, абсолютно неконкурентоспособный роботу, выточенному из легированных сталей, цветных металлов и других современных прочных, не стареющих материалов. Современное общество не задумываясь и без всякого сожаления согласится заменить Человека без души на его железного прототипа. В пользу этого будет работать и такой фактов, что робот, по крайней мере, не будет неуправляемым наркоманом, пьяницей, вором и хулиганом…

И никуда мы от этого не денемся, если не сумеем спасти и защитить душу. И тогда, через исторически непродолжительное время Земля превратится в колонию роботов. Правда, возникает естественный вопрос, а как будут строиться отношения между теми высокоорганизованными и высокообразованными людьми или исключительными человеческими особями, после того, как они избавятся от человеческого мусора? Да, они будут управлять роботами, будут иметь в собственности на правах рабов множество роботов. Но это, в конечном счёте, не исключает соприкосновения, а в отдельных случаях и столкновения креативных деятелей друг с другом. Кого они в отсутствие человеческого «мусора» будут обманывать, обсчитывать, обворовывать, грабить и убивать, как в настоящей жизни? Выходит, друг друга, с использованием роботов и других спецприспособлений. Нет, этого точно наша планета не выдержит!

Что станет с землёй? Нужны ли будут роботу кислород и углерод, пашня и леса, огонь и вода. Наверное, всё будет востребовано, для того, чтобы создавать «энергию жизни» для робота и его кипучей деятельности?

Но, до того земля призвана очиститься от человека. Процесс очищения будет естественным до безобразия: прекращение деторождения. Человечество должно захоронить само себя. Поэтому будет уходить частями - поколениями, начиная со старших. В этом ничего нового нет, так всёсейчас и происходит на наших глазах. Не будет другого: появления новых поколений. Учёными посчитано, на вымирание человечества потребуется всего 50 лет. По 200 миллионов в год, 555 тысяч в день, 23 тысячи в час, 400 человек в секунду. Извините: привычно и незаметно, как сейчас.

Безрадостная перспектива, если человечество не будет бороться за себя и за те ценности, которые даруются ему с Божественным рождением.

Не смотря, ни на что остаюсь убеждённым оптимистом, что программа замещения человека роботом даст сбой и античеловеческая конструкция разрушится. Так уже было в человеческой истории. Малочисленные группы сохранившихся человеческих особей начнут воссоздавать удивительную человеческую жизнь на прекрасной планете Земля.

Последующие исследователи отнесут этот период к 2100 - летию до Новой Эры …

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После всего прочитанного впору и автору ставить диагноз …Если бы не жуткаяреальность, которая настойчиво стучится в наш общий Дом по имени Земля.