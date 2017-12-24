О теории заговора вокруг Деда Мороза

Поразительно, насколько легко люди верят в конспирологическую чушь.

С научной точки зрения вопрос, по большому счёту, закрыт. В январе 2016 г. была опубликована работа математика Дэвида Граймса «О правдоподобности теорий заговора», в которой он убедительно показал невозможность длительно сохранять в секрете информацию, которой владеет больше тысячи человек. Правда рано или поздно просачивается наружу.

В работе математик приводит примеры распространённых теорий заговора — «американцы не были на Луне», «вакцины вызывают аутизм», «климатологи подделали данные о глобальном потеплении» и т.д. Но совершенно обходит вниманием ту, что по своей популярности превосходит все остальные на пару порядков. Подозреваю, что автор здесь не видит бревна в собственном глазу — увы, чрезмерная самоуверенность свойственна многим учёным. Придётся мне, скромному исследователю, поднять знамя здравого смысла, пошатнувшееся в руках образованцев — и прямо назвать главную теорию заговора, этого слона посреди комнаты, которого предпочитают не замечать именитые учёные.

Я говорю о теории новогоднего заговора. Эмпирические данные здесь однозначны, их никто не оспаривает: миллионы и миллионы детей, проснувшись наутро после празднования нового года, обнаруживают в установленных местах подарки. В чём конспирологи расходятся с нормальными людьми, так это в интерпретации: они утверждают, что никакого Деда Мороза на самом деле не существует, а подарки дети получают от своих родителей, рассказывающих потом на голубом глазу про волшебного дедушку.

Не поймите меня неправильно. Я — скептик до кончиков ногтей. Дед Мороз должен действовать чрезвычайно быстро и незаметно для любых радаров; обладать огромным массивом информации обо всех детях планеты; откуда-то брать миллионы подарков; знать и уважать культуру одариваемых (кому-то складывая подарки под ёлку, а кому-то — в носок над камином) — в общем, демонстрировать удивительные свойства. Кое-какие истории о Деде Морозе, вероятно, преувеличены (я сомневаюсь, например, что он действительно залезает через дымоход — скорее всего, там какая-то форма телепортации). Но в целом, даже если признать лишь эмпирически проверяемые факты, мы вынуждены заключить, что наука на сегодняшний день не может объяснить данный феномен.

Но разве это повод отказаться от простой и логичной гипотезы в пользу гротескного предположения о сговоре миллионов и миллионов людей против своих же детей? Мало ли удивительных явлений, которые наука не могла объяснить многие и многие годы — пока вдруг не смогла? Шаровые молнии и приливы с отливами, ураганы и землетрясения, горение и капиллярный эффект, дифракция света и падение бутербродов предпочтительно маслом вниз — всё это когда-то было необъяснимо! Настоящие учёные выдвигали теорию за теорией, пока не находили правильную. Конспирологи закрывали глаза на очевидное, объясняя безумием или обманом всё, что неподвластно современной науке.

Куда ведёт конспирологический путь? Какие утверждения взрослых мы поставим под сомнение следующими? Что мы предположим завтра — что детей не находят в капусте? Что попа не слипнется? Что волчок не укусит за бочок? Где предел этому безумию?

Оставайтесь здравомыслящими, друзья! С наступающим!

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