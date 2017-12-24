Интервью с К.С. Малевичем

В истории мирового искусства нет, наверное, картины с более громкой славой, чем „Чёрный квадрат" Казимира Малевича (1879-1935), нет произведения, вызвавшего появление стольких новых стилей и течений. О «Черном квадрате» (1913-1915 годы его рождения) написаны сотни монографий и исследований, тысячи статей. Разве не удивительно, что нет другого произведения искусства, которое остаётся так возбуждающе актуальным уже более ста лет.

Мы решили обратиться к первоисточнику и взять краткое интервью у самого автора «Черного квадрата», у Казимира Малевича.

Ответы Малевича будут состоять только и исключительно из фраз самого Малевича, опубликованных давно в его многочисленных литературных работах!

Малевич много писал, но кто это читал, кроме специалистов… (Всё, кстати, можно найти в интернете). А лучше самого автора, кто сможет объяснить нам смысл «Черного квадрата»? Итак, начнем:

Мы помним, что футуристы отрицали великое реалистическое искусство, зародившееся, видимо, еще в Древней Греции, достигшее своей вершины в эпоху Возрождения и дошедшее до Вашего времени в стилях импрессионизма, экспрессионизма и многих других, но всегда объединенных наличием сюжета. Разве может быть произведение живописи без сюжета?

В прошедших тысячелетиях художник стремился подойти как можно ближе к изображению вещи, к передаче ее сути и смысла.

Зеркало - холст.

Передача реальных вещей на холсте – есть искусство умелого воспроизведения, и только.

Искусство натурализма есть идея дикаря – стремление к передаче видимого, но не создание новой формы.

И между искусством творить и искусством повторить – большая разница.

Творить значит жить, вечно создавать новое и новое.

И сколько бы мы ни распределяли мебель по комнатам, мы не увеличим и не создадим их новой формы.

И сколько бы ни писал художник лунных пейзажей или пасущихся коров и закатиков: будут все те же коровки и те же закатики. Только в гораздо худшем виде.

Природа есть живая картина, и можно ею любоваться. Мы живое сердце природы. Мы самая ценная конструкция этой гигантской живой картины.

Мы ее живой мозг, который увеличивает ее жизнь.

Повторить ее есть воровство, и повторяющий ее есть ворующий; ничтожество, которое не может дать, а любит взять и выдать за свое (Фальсификаты).

На художнике лежит обет быть свободным творцом, но не свободным грабителем.

Художнику дан дар для того, чтобы дать в жизнь свою долю творчества и увеличить бег гибкой жизни.

Только в абсолютном творчестве он обретет право свое.

А это возможно тогда, когда мы лишим все наши мысли мещанской мысли – сюжета – и приучим сознание видеть в природе все не как реальные вещи и формы, а как материал, из массы которого надо делать формы, ничего не имеющие общего с натурой.

Тогда исчезнет привычка видеть в картинах Мадонн и Венер с заигрывающим, ожиревшим амуром.

Но, если нет сюжета, то нет и смысла. Бессмысленная мазня получится. Как рисует маленький ребенок, или обезьяна, которой дали в лапы кисть. Вы пишете, что художник должен творить «формы, ничего не имеющие общего с натурой»? Что же тогда мы увидим на картине?

Самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура – это живописная сущность, но эта сущность всегда убивалась сюжетом. Будучи живописцем, я должен сказать, почему в картинах лица людей расписывались зеленым и красным.

Живопись – краска, цвет, – она заложена внутри нашего организма. Ее вспышки бывают велики и требовательны.

Моя нервная система окрашена ими. Мозг мой горит от их цвета.

Картина Репина – Иоанн Грозный – может быть лишена краски и даст нам одинаковые впечатления ужаса, как и в красках.

Сюжет всегда убьет краску, и мы ее не заметим.

Тогда как расписанные лица в зеленую и красную краски убивают до некоторой степени сюжет, и краска заметна больше. А краска есть то, чем живет живописец: значит, она есть главное.

Сюжет убивает цвет, т.е. живописность картины. Но окружающий нас мир - это всегда какой-то сюжет. Живой динамичный пейзаж или натюрморт, человек или звездное небо над нами - все имеет свой смысл. И мы испытываем восторг, глядя на великие произведения живописи, которые заставляют нас по-новому взглянуть на мир. Вы считаете, что главное в живописи краска, цвет?

И вот я пришел к чисто красочным формам.

Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски.

И Супрематизм есть чисто живописное искусство красок, самостоятельность которого не может быть сведена к одной.

Бег лошади можно передать однотонным карандашом.

Но передать движение красных, зеленых, синих масс карандашом нельзя.

Живописцы должны бросить сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами.

Усилие художественных авторитетов направить искусство по пути здравого смысла – дало нуль творчества.

И у самых сильных субъектов реальная форма – уродство. Уродство было доведено у более сильных до исчезающего момента, но не выходило за рамки нуля.

Если творения мира – пути Бога, а «пути его неисповедимы», то он и путь равны нулю.

Если религия познала Бога, познала нуль. Если наука познала природу, познала нуль. Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль.

Если кто-либо познал Абсолют, познал нуль.

Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т. е. к Супрематизму, к новому живописному реализму – беспредметному творчеству.

Вы «вышли за нуль»? Мы помним, что понятие «нуль форм» (nihil , ничто) стало в Ваше время одним из эталонов эстетики русского футуризма, т.к. футуристическая идеология декларировала сведение к нулю предшествующей культуры. Вы создали картину, на которой изображен нуль, ничто? Из хрестоматии для школ рисования мы знаем, что при создании реалистической картины достаточно грамотного воплощения трех принципов: Формы, рождающей композицию и сюжет, Светотени, создающей объёмность формы и Перспективы. Тогда появляется реалистический рисунок – т.е. рисунок, который позволяет зрителю понять, что конкретно изобразил художник.

Цвет, как живая вода, оживляет картину.

Если «Черный квадрат» – это нуль перспективы, нуль светотени и нуль цвета (черный не цвет, а его отсутствие), то почему, однако форма остается и это квадрат?

Повторить ее (природу) есть воровство, и повторяющий ее есть ворующий.

Т.е., в природе есть форма круга: луна, солнце, есть форма треугольника: например, идеальная гора, а формы квадрата природа не создала. Вы нашли изображение абсолютного нуля, черной дыры, а может быть и самой смерти в форме черного квадрата?

Квадрат не подсознательная форма. Это творчество интуитивного разума.

Лицо нового искусства!

Квадрат живой, царственный младенец.

Первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были наивные уродства и копии натуры.

Синий цвет неба прорван и вошел в белое как истинное реальное представление бесконечности.

Я победил подкладку цветного неба, сорвал и в образовавшийся мешок вложил цвета и завязал узлом. Плывите! Белая свободная бездна, бесконечность перед вами.

Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна.

Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.

Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием.

Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу.

Спешите!

– Ибо завтра не узнаете нас.

На этом мы закончим интервью с Малевичем и попробуем подвести некоторые итоги. Казимир Малевич впервые в истории мировой живописи создал абстрактную, т.е. беспредметную картину, изображающую «нуль», как Абсолют. «Черный квадрат» - это декларация, манифест нового искусства.

Черный квадрат, как нуль света. Антисолнце – как победа над солнцем.

На первой выставке супрематических работ, на самом видном месте, в так называемом «красном углу», где в русских домах обычно вешают иконы, висел «Чёрный квадрат». Александр Бенуа написал в газете «Речь» от 9 января 1916 г.: "Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер».

Работник отдела экспертизы Третьяковской галереи, Елена Любавская сделала тщательный химический анализ черной краски, которой Малевич написал свой квадрат.

«Первый — это черный органический пигмент, но не сажа, а жженая кость, второй — это черный железосодержащий пигмент типа черной охры, и, что самое интересное, там есть арсенид меди — это очень темный пигмент, но темно-зеленый. Есть в этом составе и мел».

«Такую смесь он не мог купить в магазине. Надо было взять эти пигменты в той или иной пропорции, поэкспериментировать, добиться нужного эффекта, который мы видим на картине: глубокое, матовое, без блеска изображение. Очевидно, он добивался эффекта провала, поглощающего свет. Сказать точно, что у него было в голове, сейчас невозможно. Но то, что это выполнено технологически сложно и продуманно, — бесспорно», - считает Любавская.

Тем, кто говорит, что «Черный квадрат» уже был нарисован сотни лет назад, как «Битва негров в туннеле» и проч., мы напомним, что в картине Малевича декларируется нуль сюжета.

Тем, кто пытается обвинить Малевича в отсутствии мастерства, мы посоветуем посмотреть ретроспективу его работ.

Картина Малевича «Черный квадрат» - результат тщательного и долгого эксперимента, а не творческой спонтанности.

Да, повторить может, наверное, каждый, но, увы, поздно. Каждый может сегодня доплыть до Америки, но Колумбом при этом не станет. Слава достается только первопроходцам и первооткрывателям.

Только два примера, из многих, как развивалась идея «Квадрата Малевича» в мировом изобразительном искусстве:

Барнетт Ньюман, (Barnett Newman,1905-1970) заполнил «Квадратом» все пространство картины, уничтожив тем самым и форму.