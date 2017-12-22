Госдума одобрила закон о налоговой амнистии

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении одобрили проект закона о списании налоговой задолженности. В случае принятия налоговой амнистии, долги будут списаны по имущественным налогам в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.





Изменения в закон были внесены как поправки к законопроекту о налогообложении контролируемых иностранных организаций, поэтому удалось их принять в кратчайшие сроки. Принятые поправки дадут возможность списать задолженность по имущественным налогам и начисленным по ним пеням, которые образовались на 1 января 2015 года. Амнистия будет распространяться на налоги на землю, транспорт и недвижимость, а общая сумма списанных долгов составит около 150 млрд рублей





Напомним читателям, что предыдущая налоговая амнистия проводилась в 2011 году. На тот момент с россиян была списана задолженность в размере около 33 млрд рублей.





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