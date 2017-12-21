 

Навальный: квартира бывшей жены Пескова в Париже стоит 150 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией во главе с оппозиционером Алексеем Навальным опубликовал новое расследование об имуществе родственников пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Сотрудники фонда обнаружили квартиру, которая находится в одном из самых перстижных и дорогих районов Парижа, недалеко от Эйфелевой башни, приобретенную в прошлом году за 1,77 млн евро (около 125 млн рублей). Собственником этой шикарной недвижимости является французское юрлицо SIRIUS, которое на 3/4 принадлежит Екатерине Солоцинской (именно так зовут бывшую жену Пескова) и еще на 1/4 - Елизавете Песковой (так зовут дочь главы пресс-службы Кремля).

Согласно полученным ФБК документам, 1,3 млн евро от стоимости квартиры были выплачены сразу, а остальная сумма была взята в ипотеку во франзцузском отделении российского банка ВТБ по ставке 2,7% годовых.

По мнению сотрудников фонда, квартиру родственники Пескова покупали на свои деньги, однако по декларациям о доходах у них таких средств нет и быть не может.

Напомним читателям, что ранее ФБК уже публиковали несколько нашумевших расследований о пресс-секретаре российского президента и его родственниках.
 
АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Алексей Навальный Коррупция
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