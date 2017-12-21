Кремль может ликвидировать полпредства в федеральных округах

Кремлевские власти обсуждают варианты реформирования института полпредств в федеральных округах. Полпредства могут как ликвидировать, так и наоборот усилить.





По одному из вариантов предполагается усиление этого института. Полномочных представителей в этом случае наделят статусом вице-премьеров правительства. Сейчас такой статус есть только у представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. Реформа полпредств может быть проведена после выборов президента в 2018 году, сообщает агентство РБК, ссылаясь на федеральных чиновников.





Другой вариант предусматривает полную ликвидацию полпредств. Это предложение прозвучало от главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который также утверждает, что в этом вопросе его поддерживают губернаторы.





Напомним читателям, что полпредства были созданы в 2000 году. С тех пор не раз поднимался вопрос о том, что этот институт изжил себя и требует реформирования.





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