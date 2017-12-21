Кремль может ликвидировать полпредства в федеральных округах
- 21.12.2017, 14:40,
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Кремлевские власти обсуждают варианты реформирования института полпредств в федеральных округах. Полпредства могут как ликвидировать, так и наоборот усилить.
Реформа полпредств может быть проведена после выборов президента в 2018 году, сообщает
агентство РБК, ссылаясь на федеральных чиновников. По одному из вариантов предполагается усиление этого института. Полномочных представителей в этом случае наделят статусом вице-премьеров правительства. Сейчас такой статус есть только у представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева.
Другой вариант предусматривает полную ликвидацию полпредств. Это предложение прозвучало от главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который также утверждает, что в этом вопросе его поддерживают губернаторы.
Напомним читателям, что полпредства были созданы в 2000 году. С тех пор не раз поднимался вопрос о том, что этот институт изжил себя и требует реформирования.
АПН следит за развитием событий.