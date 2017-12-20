 

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму и осудила Россию

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, предложенную Украиной, в которой Россия названа «оккупирующей державой», а установление российских законов, юрисдикции и управления на полуострове — незаконным. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

Текст резолюции готовился украинскими властями в соавторстве с 30 странами. «За» проголосовали 70 государств, в том числе ЕС и США, «против» — 26 стран, включая Россию, а 76 участников воздержались.

Генассамблея подтвердила непринятие аннексии Крыма и поддержала усилия Киева, направленные «на то, чтобы положить конец российской оккупации полуострова». От российских властей потребовали обеспечить возможность обучения на украинском и крымско-татарских языках, аннулировать решение о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией, отменить воинскую обязанность для жителей Крыма и не препятствовать нахождению на полуострове международных наблюдателей.

Российский представитель при ООН Евгений Загайнов заявил, что проект резолюции «является наглядным примером злоупотребления тематикой прав человека». «Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики», - цитирует слова дипломата ТАСС.

«Попытки представить ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт» он назвал «сюрреалистичными» и предупредил, что страны, поддержавшие резолюцию, «поощряют эти весьма опасные фантазии, создавая почву для провокаций и авантюр Киева и разделяя таким образом ответственность за них».

Напомним читателям, что в 2014 году, сразу после референдума в Крыму о переходе в состав Российской Федерации, ООН назвала результаты недействительными и проголосовала за территориальную целостность Украины. Любопытно, что на тот момент представители 100 государств проголосовали за, 11 были против, 58 воздержались.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Международное право Украина Санкции
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