 

Закон об иностранных агентах могут распространить на блогеров

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, содержащий поправки в федеральные законы о "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Согласно новому документу, власти получат возможность блокировать те СМИ, которые используют материалы признанных иностранными агентами информационных ресурсов без соответствующей маркировки.

Более того, СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны будут распространять свои материалы исключительно через созданные ими российские юридические лица. Отметим, что такое юрлицо должно быть учреждено в течение 1 месяца со дня признания иностранного СМИ иноагентом.

Дополнительно проект закона предполагает возможность присвоения статуса СМИ-иноагентов физическим лицам, включая блогеров.

Напомним читателям, что не так давно в России сразу девять СМИ были признаны иностранными агентами. Среди них «Голос Америки» и «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и сайт «Фактограф», а также медиапроекты «Радио Свобода» – «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и татаро-башкирская служба «Радио Свобода».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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