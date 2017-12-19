Владимир Путин готов подписать новую госпрограмму перевооружения

Российский президент в ближайшее время подпишет государственную программу вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы. Общие расходы на перевооружение составят 22 триллиона рублей. Итоговый вариант программы уже одобрен правительством и направлен на подпись к главе государства, сообщает газета «Коммерсант». Официальное объявление об этом может быть сделано 22 декабря на заседании итоговой коллегии Минобороны.





В рамках новой ГПВ Министерству обороны из федерального бюджета будет выделено 19 триллионов рублей. Средства пойдут на перевооружение российской армии. Оставшиеся 3 триллиона получат МВД, ФСБ, СВР и Росгвардия.





Перечень вооружения, которое должны будут модернизировать, весьма большой. Сухопутные войска получат новые системы ПВО, танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг». Вооружения также планируют адаптировать для арктических территорий.





В рамках систем ядерного сдерживания Минобороны закупит крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Для авиации закупят истребители Су-30СМ и Су-35, фронтовые бомбардировщиков Су-34, перспективный комплекс фронтовой авиации Су-57, 24 истребителя МиГ-35 и стратегические ракетоносцы Ту-160М2.





Напомним читателям, что во время пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что не собирается ввязываться в гонку вооружений, однако снижение военной нагрузки на российский бюджет пока не планируется.





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