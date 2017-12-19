Приставы придут к Вагиту Алекперову?

Ведомство Юрия Чайки проверит, занимались ли акционеры «Открытия» управлением банком и выведением средств с его счетов.





Генпрокуратура России начала масштабную проверку акционеров банка «Открытие», Вагита Алекперова, Леонида Федуна и Вадима Беляева, которые по версии следствия навязали покупку алмазного актива своему банку, причем на крайне невыгодных условиях.





Банк России в свою очередь перешел в решительное наступление на акционеров лопнувшего как мыльный пузырь банка «Открытие», известных всей стране олигархов.





В настоящее время Генеральная прокуратура РФ совместно с Банком России изучает рекордную сделку банка «Открытия», совершенную кредитной организацией незадолго до краха. Тогда финучреждение приобрело непрофильный актив – компанию «Архангельскгеолдобыча», которая специализируется на добыче ценных камней. Цена сделки составила $1,5 млрд. Данная цифра вызвала у ревизоров Центробанка множество вопросов, поскольку на момент подписания соглашения компания оценивалась независимыми аналитиками в $300-500 млн. Пятикратная переплата вынуждает предположить нахождение топ-менеджеров банка под влиянием, которое могли оказывать его совладельцы. В их числе – Вадим Беляев, Вагит Алекперов и Леонид Федун. Если подозрения окажутся обоснованными, дело может приобрести характер уголовного – по статье «мошенничество». Не исключается и вариант мировой сделки, при которой бывшие собственники «Открытия» выплатят компенсацию убытков, нанесенных капиталу банка.





Акционерам «Открытия», как ожидается, «придется погасить кредиты, взятые в санируемом финансовом учреждении на приобретение активов, либо вернуть их банку». Об этом в интервью газете Financial Times заявил будущий глава правления банка Михаил Задорнов.





"Существует довольно серьезное смешение сделок между компанией-учредителем (группа "Открытие Холдинг") и банком "Открытие", - сказал он. "Прежним владельцам придется либо погасить кредиты по активам, либо вернуть их на баланс банка", - отметил Задорнов, который должен возглавить ФК «Открытие» в самое ближайшее время.





«Я не думаю, что у банка будет большое желание к непрофильной деятельности, будь то добыча бриллиантов или строительство офисов», - заявил Задорнов.





Эти слова Задорнова, по мнению участников рынка, означают, что Генпрокуратура не ограничится возвратов активов, но также возбудит уголовные дела в отношении инициаторов сделки по приобретению алмазного бизнеса «Открытием». Ожидается, что судебные приставы уже в ближайшее время «навестят» центральный офис «Лукойла» с целью отчуждения акций компании, принадлежащих акционеров компании, в пользу государства.





Как ожидается, непосредственно с акциями своей компании придется расстаться Вагиту Алекперову. Леонид Федун потеряет земельные участки вокруг стадиона в Тушино, носящего имя знаменитого футбольного клуба, где он является основным акционером и председателем совета директоров. Вполне реально, что еще один акционер «Открытия» Александр Мамут лишится доли в холдинге Rambler & Co.





Поскольку Вадим Беляев обязательства перед ЦБ явно не исполнил, то регулятор прекращает в ним отношения в гражданско-правовой плоскости, и переводит их уголовно-законодательный. Что касается Вадима Беляева, то ЦБ на днях заявил, что «завершил с ним взаимодействие» в рамках санации банка «ФК Открытие». Как известно, взаимодействие между акционерами и регулятором в ходе оздоровления банка прекращается по двум причинам - при исполнении обязательств или же если наладить сотрудничество не удалось





Как заявил в интервью агентству Bloomberg зампред Банка России Василий Поздышев, сделки ФК «Открытие» с явными признаками вывода активов проверяются Генпрокуратурой. В самом начале процедуры санации, Банк России, по его словам, рассчитывал на помощь собственников в руководстве «Открытия», однако на практике сотрудничать стали не все акционеры, как уточнил Поздышев, что затрудняет процессы взыскания активов и докапитализации банка.





Нельзя не отметить, что достаточно долгое время Центробанк практически открыто благоволил Вадиму Беляеву. Российские СМИ писали, что именно благодаря связям в ЦБ и АСВ Беляев через «Открытие холдинг» получил на оздоровление банка «Траст» рекордные 127 млрд рублей. Заместитель генпрокурора Александр Буксман в письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной по этому поводу отметил, что ЦБ не контролирует должным образом мероприятия по финансовому оздоровлению «Траста».





Ситуацию вокруг странного благоволения регулятора Вадиму Беляеву в прессе трактовали двояко: «либо сотрудники Эльвиры Набиуллиной не в состоянии заниматься профессиональным надзором за банками, либо кто-то в руководстве ЦБ был сильно был заинтересован в том, чтобы «накачать» «Траст» долгами, а его санаторов — государственными деньгами».





Российские СМИ задавались тогда вопросом: «Создается впечатление, что 127 миллиардов бюджетных рублей, полученные «Открытием» на санацию «Траста», ушли на иные, никому не известные цели. И возникает вопрос: а была ли вообще потребность в такой санации? И не рухнул ли в итоге НБ «Траст» от руки самого руководителя «Открытия», действовавшего вместе со своими покровителями из ЦБ и АСВ?»





Особые отношения Эльвиры Набиулиной с Вадимом Беляевы родились, похоже, еще в 90- е годы. Вадим Беляев тогда был мелким торговцем, но имел счастье познакомиться на элитном теннисном корте с друзьями Анатолия Чубайса Борисом Немцовым и Борисом Минцем. Тогда Вадим Беляев и стал тесно общаться также с Эльвирой Набиуллиной, которая работала ответственным секретарем в комиссии по экономическим реформам, а председателем комиссии был Анатолий Чубайс.





В Интернете и сейчас можно без труда найти размер долей ФК «Открытие» в годы этого союза: Вадим Беляев (40,1% акций), Борис Минц (30%), банк ВТБ (19,9%), Анатолий Чубайс (2,74%).





Беляев, соответственно, открыто демонстрировал свою оппозиционность властям, которые все, включая его друзей, акционеров «Открытия» Алекперова, Мамута и Федуна, старались не замечать. К примеру, во время «болотных событий» 2012 года Вадим Беляев организовал выступление знаменитого Cirque de Soleil в Кремлёвском дворце. Перед началом массовых концертов по просьбе организаторов Cirque de Soleil 1 февраля 2012 года дал закрытый показ, на котором были собраны топ-менеджеры крупнейших российских бизнесов и корпораций, представители политической элиты и даже крупные международные инвесторы, представлявшие в том числе финансистов США и Великобритании. К ним перед представлением обратился сам Вадим Беляев. Он призвал собравшихся прийти на Якиманку и Болотную площадь и присоединиться к протестующим на Болотной площади.





Когда этой осенью в регуляторе, наконец, осознали реальные масштабы «черной дыры» в активах «Открытия» из-за сомнительных операций и выведенных средств, то решили обратиться за помощью в Генпрокуратуру, которая немедленно начала свое расследование. Этот шаг регулятора делает вполне реальными шансы вернуть миллиардные средства «Открытия» и выйти на след исчезнувших неизвестно куда 127 миллиардов, выделенных Беляеву на санацию «Траста».





В отличие от сбежавшего за границу Вадима Беляева российские олигархи –акционеры «Открытия» - покинуть страну вряд ли рискнут, поскольку слишком много их связывает с Россией, а за рубежом они наверняка попадут под санкции. А поскольку люди они весьма и весьма состоятельные, то поделившись частью своих активов с государством, они в скором времени, надо полагать, компенсируют разрыв между имеющимися активами «Открытия» и черной дырой выведенных из банка средств.





Четыре учредителя банка «Открытие» вряд ли предполагали, что стандартная схема по выводу банковских активов из страны на фоне сомнительной сделки по покупке алмазного бизнеса пройдет, как говорится, без сучка и задоринки. Но жесткая позиция руководства страны на оздоровление российских финансов, что стало стратегическим императивом в сложной внешнеполитической ситуации заставила и руководство ЦБ забыть о прежнем благоволении к одному из акционеров, а, что касается Генпрокуратуры, то она полна решимости досконально разобраться во всех махинациях учредителей «Открытия» и дать каждому из них справедливую правовую оценку. Господа Алекперов, Мамут, Федун и Беляев как минимум лишатся части своих активов. Не исключена и уголовная ответственность.





Приходится признать, что Генпрокуратура и Центробанк сегодня демонстрируют жесткую политическую волю навести порядок в российском банковском секторе, что не сулит ничего хорошего не только сбежавшему из страны Беляеву, но и состоятельным акционерам «Открытия», которые, что называется, до последнего уклонялись от личного участия в санации лопнувшего банка.





Эта решимость регулятора и правоохранителей дает добрую надежду вкладчикам «Открытия», что крайне важно для обеспечения социальной стабильности в России в преддверии грядущих вскоре президентских выборов.



