Конференция МЭР в формате концерта Басты обошлась бюджету в 10 млн рублей

Завершающая год конференция Минэкономразвития прошла в необычном формате: работники МЭР собрались в «Крокус Сити Холле» на музыкальном концерте послушать рэпера Басту. Об этом сегодня работники МЭР собрались в «Крокус Сити Холле» на музыкальном концерте послушать рэпера Басту. Об этом сегодня сообщают «Известия».





По информации, полученной с портала госзакупок, захватывающее мероприятие обошлось бюджету в 9.8 миллиона рублей. Гонорар, который был выплачен непосредственно певцу Басте, не уточняется, однако из открытых источников известно, что рэпер берет за свое выступление 1-1,2 млн рублей.





На «конференции» были вручены премии по итогам года, а в своей речи глава ведомства Максим Орешкин рассказал о том, что в ближайшее время будут отобраны 50 самых инициативных и профессиональных сотрудников, которые смогут претендовать на ключевые должности в министерстве.

Надо отметить, что, как правило, государственные ведомства не проводят мероприятия со звездами эстрады за бюджетный счет. Как пишут «Известия», в пресс-службе Минприроды журналистам сообщили, что в преддверии Нового года только наградят сотрудников грамотами в стенах ведомства. В Минфине рассказали, что устраивают праздники традиционно скромно, «за чаепитием из самовара в актовом зале». В пресс-службе Минсельхоза заверили, что у министерства сейчас нет времени на празднования, им «не до Деда Мороза и Снегурочки». В Минэнерго также не собираются проводить в этом году праздничный корпоратив.





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