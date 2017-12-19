Адвокат Егоров против «ОФК Банка» - уголовное дело не за горами

Известный адвокат Николай Егоров, партнер и со-основатель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», предпринимает усилия для возбуждения уголовного дела против топ-менеджеров и совладельцев ПАО «ОФК Банк», в котором лично Егорову принадлежит 25%. Об этом сегодня сообщает издание Московский монитор.





Конфликт у Егорова разгорелся с президентом и председателем правления банка Николаем Гордеевым (владеет 15%) и вице-президентом Алексеем Аблогиным (5%). По имеющейся информации, Егоров уже встречался с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, чтобы заручиться его поддержкой в этом деле. Как всегда в таких случаях, Егоров намекнул главе СК о неких договоренностях по этому вопросу «на самом верху».

Что привело к ссоре партнеров и зачем вообще адвокату доля в банке? В таких случаях банк обычно используется в схемах обналичивания денег для «для решения вопросов» в судах. А поскольку подобные сделки проходят без должного документального сопровождения, у партнеров нередко возникают друг к другу претензии касательно распределения потоков черного нала.

Можно предположить, что в самом общем виде схема выглядела так: некие клиенты предоставили бюро Егорова несколько миллионов долларов на лоббирование их интересов, а тот как обычно передал их в свой «доверенный» банк на обналичивание. Но на определенном этапе деньги «потерялись» и Егоров оказался в неловком положении перед клиентами – ни судебного решения, ни денег. Тогда его визит в СК РФ выглядит вполне закономерным – он надеется вернуть хотя бы часть потерянных денег и восстановить репутацию.





Ну а топ-менеджерам ПАО «ОФК Банк», участвовавших в мутных схемах Егорова, можно только посочувствовать: поскольку адвокат является другом Александра Бастрыкина, их наверняка ждет мощный уголовный пресс.

По имеющейся информации, полученной из близких к «ОФК Банку» источников, уголовное дело скорее всего будет возбуждено уже в ближайшее время.





Первая публикация - издание Московский монитор.



