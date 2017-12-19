МВД и ФСБ получат биометрические данные граждан РФ без их согласия

Силовые структуры МВД и ФСБ могут получить в свое распоряжение биометрические данные россиян без их согласия. Об этом говорится в новом законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, сообщает газета "Ведомости".





В первую очередь, биометрическая система будет внедряться в банковских структурах, где клиенты будут проходить первичную идентификацию. Затем банки будут направлять всю информацию в Единую систему идентификации и аутентификации на портале Госуслуг. Компьютерная программа снимет на видео лицо клиента, а также запишет его голос. Все полученные данные будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет оперативно получить в любом банке онлайн-услугу, пройдя сверку лица и голоса.





Самое интересное в законопроекте - это необходимость передачи данных от оператора биометрической системы идентификации структурам МВД и ФСБ, порядок взаимодействия которых позднее определит правительство. Авторы документа утверждают, что правоохранители не будут иметь сплошного доступа к системе. Информацию предоставят только по запросу, а доступ можно будет получить лишь на основании полномочий, определенных законом для силовых структур.





Эксперты полагают, что новый закон позволит МВД получать персональную информацию без согласия тех, чьи это данные. По их мнению, обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе - для получения банковских услуг без явки в банк, а это уже нарушение действующего законодательства. Тем не менее, з акон успешно прошел второе чтение в Госдуме.





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