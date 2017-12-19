 

МВД и ФСБ получат биометрические данные граждан РФ без их согласия

Силовые структуры МВД и ФСБ могут получить в свое распоряжение биометрические данные россиян без их согласия. Об этом говорится в новом законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, сообщает газета "Ведомости".

В первую очередь, биометрическая система будет внедряться в банковских структурах, где клиенты будут проходить первичную идентификацию. Затем банки будут направлять всю информацию в Единую систему идентификации и аутентификации на портале Госуслуг. Компьютерная программа снимет на видео лицо клиента, а также запишет его голос. Все полученные данные будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет оперативно получить в любом банке онлайн-услугу, пройдя сверку лица и голоса.

Самое интересное в законопроекте - это необходимость передачи данных от оператора биометрической системы идентификации структурам МВД и ФСБ, порядок взаимодействия которых позднее определит правительство. Авторы документа утверждают, что правоохранители не будут иметь сплошного доступа к системе. Информацию предоставят только по запросу, а доступ можно будет получить лишь на основании полномочий, определенных законом для силовых структур.

Эксперты полагают, что новый закон позволит МВД получать персональную информацию без согласия тех, чьи это данные. По их мнению, обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе - для получения банковских услуг без явки в банк, а это уже нарушение действующего законодательства. Тем не менее, закон успешно прошел второе чтение в Госдуме.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Силовые структуры
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Пользователей онлайн-игр и соцсетей заставят выйти из тени
» Россиян начнут биометрически идентифицировать уже в 2018 году
» Большинство сайтов госуслуг уязвимы для злоумышленников
» Роскомнадзор ввел систему идентификации блогеров
» Европейский суд справедливости в Люксембурге вынес постановление о том, что сбор отпечатков пальцев государством является абсолютно легитимной процедурой
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Россия-США: Рекламная оттепель

Россия-США: Рекламная оттепель

На смерть русского яда

На смерть русского яда

Жертвы Чеченской войны

Жертвы Чеченской войны

Вселенское яблоко раздора

Вселенское яблоко раздора

Что такое русский парк?

Что такое русский парк?

Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Конференция МЭР в формате концерта Басты обошлась бюджету в 10 млн рублей

  • 15:16
  • 207

Адвокат Егоров против «ОФК Банка» - уголовное дело не за горами

МВД и ФСБ получат биометрические данные граждан РФ без их согласия

  • 13:39
  • 190

Открытое письмо министру внутренних дел В.А. Колокольцеву

Россия-США: Рекламная оттепель

Россия-США: Рекламная оттепель

ПФР отрицает наличие в России нищих пенсионеров

  • 16:55
  • 456
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru