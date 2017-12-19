 

Открытое письмо министру внутренних дел В.А. Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!

13 декабря 2017 года Пресс-центр МВД России распространил опровержение фактов, изложенных в петиции «Я всегда буду любить тебя напарник. Полицейских коней отправляют на бойню» пресс-центр МВД России сообщил:


В 2016 году в ведомстве была проведена плановая выбраковка служебных лошадей, не пригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств, в том числе по своим физиологическим и возрастным параметрам.

 

В распоряжение зоозащитников имеются доказательства фото и видео формата, опровергающие данное заявление.

 

Все служебные лошади, еще в 2016 году якобы полностью утратившие свои потребительские свойства, в том числе по своим физиологическим и возрастным параметрам до настоящего времени используются на службе. 

 

Конь по кличке Баян 23.11.2017 принимал участие в показательных выступлениях по джигитовке, кроме того регулярно используется для патрульной службы, равно как и, например, кобыла Елань.


На данный момент какие-либо договорные обязательства у МВД России с покупателями таких служебных лошадей отсутствуют, их реализация не производилась.


Уполномоченной организацией для решения вопросов, связанных с высвобождением и реализацией движимого имущества подразделений центрального аппарата МВД России и прикрепленных к нему на снабжение организаций и подразделений, является ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения (ЦОУМТС) МВД России».


Согласно действующему законодательству, реализация высвобождаемого движимого имущества осуществляется уполномоченными организациями МВД России через организацию-продавца. 


Единственной организацией-продавцом, привлеченной ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения (ЦОУМТС) МВД России» к реализации высвобожденным, движимым имуществом в 2017 году является ООО «Ивилон», закупка №0373100056017000127 от 28.04.2017, официальный сайт размещения http://zakupki.gov.ru/ Способ определения поставщика услуги – электронный аукцион. В графе «документы закупки» в формате Excel размещены планы продажи №№1,2,3,4. Ни в одном из указанных планов продажи служебные животные, а именно лошади, задействованные в 1 ОПП ГУ МВД РФ и выбракованные в 2016 году, не значатся.


Между тем, дословно цитирую фрагмент опровержения Пресс-центра МВД России: 

 

«В настоящее время проходит процедура определения покупателя движимого имущества. Вся информация о планируемом заключении государственного контракта размещена в единой информационной системе в сфере закупок».


Поскольку никакой информации о заключение государственного контракта в форме электронного аукциона по определению организации-продавца для поиска потенциальных покупателей высвобождаемого движимого имущества-служебных животных МВД России на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в настоящий момент не размещено, но Пресс-центр сообщает что в настоящее время, 13.12.2017 года проходит процедура определения покупателя, вопрос будущей судьбы выбракованных лошадей остается открытым. 


Вызывает недоумение причина кулуарной, максимально закрытой реализации лошадей, сознательное занижение их рыночной стоимости, а также способ отбора потенциальных покупателей организацией-продавцом, привлекаемым для поиска потенциальных покупателей. Мало того, что так и остается неясным, какой специализированной организации переданы на реализацию выбракованные лошади, открытым остается вопрос по каким правилам продажи: комиссионной, розничной, биржевой либо какой-то иной формы производится реализация лошадей.


Сложившаяся в МВД России система выбраковки и списания полицейских лошадей, якобы исчерпавших свой физиологический и возрастной ресурс либо полностью утративших товарные свойства порочна по сути и по содержанию, так как позволяет искусственно занижать фактическую, рыночную, конкурентно способную стоимость в разы, чем наносит ущерб интересам Российской Федерации, как собственнику лошадей, устанавливает приватную монополию на последующую реализацию лошадей и в конечном итоге приводит к их трагической гибели под ножом мясника.


Означенная проблема много лет поднимается для обсуждения, как в среде полицейских кавалеристов, так и в среде коне владельцев, но не утратила своей остроты и актуальности по настоящий момент.


Например, на ресурсе http://www.prokoni.ru/forum/threads/loshadi-iz-konnoj-policii-na-mjaso.135301/ еще в августе 2012 года была создана тема «Лошади из конной полиции на мясо».

 

Вот что написал автор:

 

«Попросили разместить информацию: Второй год подряд лошади 1 ОПП Центральная база м. Аэропорт отправляет списанных лошадей на мясо. Не давая возможности частникам выкупить понравившуюся лошадь. 

 

Сдают партиями по 10-20 голов. В понедельник 13 августа 2012 коневозы повезут на мясо очередную партию. 

 

Раньше людям разрешали выкупать лошадей, теперь нет (поменялось руководство). Люди просят помощи и совета. 8-925-196-69-22».


10 марта 2013 года на ресурсе http://horse.ru/horse-community/274177-page-0.html пользователь POLISWOM разместил такую информацию

 

«Обрисовываю ситуацию-полицейского коня списывают (у него прогрессирует опухоль, но при грамотном лечении он еще долго может полноценно жить). До сих пор кони списывались только и исключительно на мясо. На сегодняшний день бухгалтерия согласна не отправлять коня на убой, но нужны весомые аргументы для начальства, чтобы конь был реализован в другом направлении. Очень надеемся найти официальные аргументы, например, приказы МСХ или др. а лучше приказы МВД, чтобы наверняка, согласно которым списанные лошади выставляются на аукционы или другим способом продаются желающим, а не съедаются. Спасибо».

 

Не менее трагична судьба полицейских коней, которых вывезли из мест дислокации в 2015 году. Из всего поголовья выбракованных лошадей удалось спасти лишь двоих: Зенита и Балхаша. И аналогично нынешней ситуации, так и остался открытым вопрос: какая организация-продавец занималась поиском потенциальных покупателей, где была размещена информация об отборе организации-продавца по их реализации, (на официальном сайте госзакупок этой информации нет) почему оценочная стоимость коней была занижена, и если коней вывезли не на убой, почему использовали для транспортировки не коневоз, а обычную фуру-скотовозку, в которой половина коней при транспортировке однозначно получила травмы.


Мы бесконечно обеспокоены отсутствием должной реакции со стороны руководства МВД России к изложенным фактам, индифферентности со стороны УСБ МВД России, прямой обязанностью которого является борьба с коррупцией, а также позицией руководства 1 оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. На всех сотрудников, посмевших роптать оказывается давление со стороны Абраменко А.Ю., их по одному вызывают на ковер к командиру полка, под страхом дисциплинарных взысканий принудили удалить комментарии под петицией и репосты на своих страницах в социальных сетях. Лошадей якобы уже продали одному покупателю и от руководства полка поступило указание всех списанных коней вывезти до Нового года.


Если означенная информация соответствует действительности и не взирая на наличие многочисленных публикаций в СМИ и на интернет-ресурсах, лошади были проданы, и переданы правообладателю, репутация МВД России понесет невосполнимую потерю. Сложно недооценивать степень влияния общественного мнения на политику государственного управления в целом. 


Требуем провести тщательную проверку всей конкурсной документации по оценке и реализации полицейских лошадей и в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 18.10.2002 №1205, Постановления Правительства РФ от 23.04.2002 № 231, приказа МВД России от 05.12.2006 № 992, обязать ответственное подразделение МВД России надлежащим образом организовать реализации полицейских лошадей конкурсным способом, доступным для любого потенциального покупателя, в том числе с размещением информацию на соответствующей торговой площадке и разрушить много летнюю порочную практику, сложившуюся при реализации служебных животных.

М.Гаврилова, от лица зоозащитников Российской Федерации.

 
* * *
 
Редакция АПН по прежнему оценивает происходящее как свидетельство откровенной коррупции и морального разложение отдельных руководителей из состава МВД РФ и настаивает на проверке изложенных факторов Генеральной прокуратурой РФ.
 
 
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