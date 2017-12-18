 

ПФР отрицает наличие в России нищих пенсионеров

Чиновники из Пенсионного фонда России (ПФР) уверены, что в стране не существует пенсионеров, живущих за чертой бедности. Об этом они рапортуют на сайте организации. По утверждению фонда, в России нет вышедших на пенсию граждан с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Отметим, что в 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера получили почти 4 млн человек.

«В целом в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн руб.», – заявляют представители фонда. 

Более того, председатель ПФР Антон Дроздов пообещал, что фонд перечислит положенные россиянам пенсионные выплаты до новогодних праздников.

АПН следит за развитием событий.
 

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