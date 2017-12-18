ПФР отрицает наличие в России нищих пенсионеров
- 18.12.2017, 16:55,
- Новости
- 457
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Чиновники из Пенсионного фонда России (ПФР) уверены, что в стране не существует пенсионеров, живущих за чертой бедности. Об этом они рапортуют
на сайте организации. По утверждению фонда, в России нет вышедших на пенсию граждан с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
Отметим, что в 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера получили почти 4 млн человек.
«В целом в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн руб.», – заявляют представители фонда.
Более того, председатель ПФР Антон Дроздов пообещал, что фонд перечислит положенные россиянам пенсионные выплаты до новогодних праздников.
АПН следит за развитием событий.