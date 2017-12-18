 

Сборной РФ запрещено использовать национальную символику на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет принял решение о запрете использования национальной символики на форме российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс. 
 
По информации журналистов агентства, МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно тексту предписания, российские спортсмены не имеют права использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета РФ необходимо заменить олимпийскими кольцами.

Напомним читателям, что 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России». Решение о допуске будет принимать особая комиссия. Спортсмены, которые решат принять участие в Играх на таких условиях, должны выполнить все критерии отбора, иметь абсолютно «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тесты на употребление запрещенных препаратов. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олимпиада Допинг
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