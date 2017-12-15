 

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится через 30 дней

Российское министерство транспорта и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиаперевозок между странами, который начнет действовать через 30 дней.

«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года, - заявил министр транспорта Соколов, которого цитирует пресс-служба Минтранса. — Однако впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится», - заявил министр транспорта Максим Соколов.

Ранее сегодня чиновник отмечал, что регулярные рейсы Москва - Каир могут быть запущены в уже начале февраля, однако, начало чартерных перевозок, могут отложить до «следующего года».

Напомним читателям, что Россия закрыла авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Российские спецслужбы квалифицировали произошедшее как теракт.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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