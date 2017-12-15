МЧС заявляет о резком превышении ПДК сероводорода в воздухе вблизи «Кучино»

На полигоне в Кучино до сих пор не запущена на полную можность система дегазации. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор ООО «Экоком» Оливер Кайзер.





«Локальный запах около «Кучино» есть, безусловно, сейчас идет подготовка системы дегазации, но полным ходом она не идет. В районе 7 км от полигона запах также есть», — заявил коммерсант. Отметим, что столица находится всего в 8 км от Кучино.





Таким образом, именно недостроенная система дегазации могла быть причиной того, что запах с полигона уже несколько раз ощущался в Москве.





«На полигоне в Кучино сейчас проходят активные работы по рекультивации, там пытаются зажечь так называемый большой факел. Вот эти газы, сероводород и другие, горючие. Такая работа сейчас происходит на кучинском полигоне, поэтому его принято в кулуарных беседах, среди специалистов считать главным источником московских зловоний», - делится информацией сотрудник экологического проекта Meteoweb.ru Алексей Сафронов.





Руководитель организации, которая занимается процессом дегазации закрытого полигона «Кучино», Оливер Кайзер настаивает на том, что запах в центре Москвы «никак не может быть связан» с полигоном.





«Локальный запах около «Кучино» есть, безусловно, сейчас идет подготовка системы дегазации, но полным ходом она не идет. В районе 7 км от полигона запах также есть, но то, что отсюда он идет в Москву, просто невозможно», — добавляет он.





Согласен с ним и и.о. председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. Он указал, что запах «квашеной капусты», на который жаловались жители столицы и подмосковных городов, вызван метилмеркаптаном, который специально добавляют к природному газу для придания ему запаха, и вырабатываться он может также на полигоне «Кучино». Он отметил, что в настоящее время осуществляется рекультивация мусорного полигона в Балашихе, и часть газа сжигают, но большая его часть улетучивается в атмосферу, выделяя пресловутый запах. Кроме того, его распространению способствуют метеоусловия, из-за которых вещества не рассеиваются в атмосфере, а их «крутит по городу».





Напомним читателям, запах из Кучино, напоминающий «аромат» испорченной квашенной квашеной капусты уже второй раз за неделю накрывает некоторые районы столицы. Погодные условия в Москве и Подмосковье оказались отягчающим фактором – из-за отсутствия ветра вещество не рассеивается, и запах продолжает беспокоить местных жителей.





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