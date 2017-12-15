Официальный старт предвыборной президентской кампании назначен на 18 декабря
- 15.12.2017, 13:45,
- Новости
- 167
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Официальный старт предвыборной президентской кампании в России назначен на 18 декабря 2017 года, а сами выборы состоятся 18 марта 2018 года.
Совет Федерации примет решение о назначении выборов сегодня, но оно вступит в силу оно не сразу, а только после его публикации в «Российской газете». Публикация
Публикация запланирована на понедельник, 18 декабря, о чем сегодня сообщает газета Коммерсант. Именно этот день и будет считаться началом предвыборной кампании.
Отметим, что с этого момента начнется выдвижение кандидатов, а любые изменения в предвыборное законодательство будут запрещены.
АПН следит за развитием событий.