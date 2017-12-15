Официальный старт предвыборной президентской кампании назначен на 18 декабря

Официальный старт предвыборной президентской кампании в России назначен на 18 декабря 2017 года, а сами выборы состоятся 18 марта 2018 года.





Совет Федерации примет решение о назначении выборов сегодня, но оно вступит в силу оно не сразу, а только после его публикации в «Российской газете». Публикация





Публикация запланирована на понедельник, 18 декабря, о чем сегодня сообщает газета Коммерсант. Именно этот день и будет считаться началом предвыборной кампании.





Отметим, что с этого момента начнется выдвижение кандидатов, а любые изменения в предвыборное законодательство будут запрещены.





АПН следит за развитием событий.



