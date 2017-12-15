 

Официальный старт предвыборной президентской кампании назначен на 18 декабря

Официальный старт предвыборной президентской кампании в России назначен на 18 декабря 2017 года, а сами выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Совет Федерации примет решение о назначении выборов сегодня, но оно вступит в силу оно не сразу, а только после его публикации в «Российской газете». Публикация 

Публикация запланирована на понедельник, 18 декабря, о чем сегодня сообщает газета Коммерсант. Именно этот день и будет считаться началом предвыборной кампании.

Отметим, что с этого момента начнется выдвижение кандидатов, а любые изменения в предвыборное законодательство будут запрещены.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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