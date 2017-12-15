 

Новое достижение ЦБ - еще один системно-значимый банк отобран у собственников

МОСКВА. Промсвязьбанк отправился по тому же маршруту, по которому, ранее проследовали входящие в число крупнейших российских частных банков Югра, Открытие и БИН-банк.
 
Редакция АПН полагает, что если в стране 4 крупнейших рыночных игрока подряд, присутствующие в бизнесе свыше десятка лет, объявляются настолько плохо работающими, что им нужны помощь и внешнее управление со стороны государства, то это должно было бы поставить вопрос не просто о профессиональной компетенции надзорного органа, а о добросовестности конкретных его руководителей.
 
Говоря более прямо, всё происходящее выглядит не как нормальная деятельность по контролю финансового рынка, а как рейдерский захват чужого бизнеса, производимый бюрократами из ЦБ.
 
Если эти люди действовали добронамеренно, их следует увольнять за некомпетентность, т.к. последовательное падение четырёх крупных частных банков, два из которых являлись системнозначимыми, это абсурд для российской экономики.
 
Однако, у того же Промсвязьбанка на момент введения временной администрации имелись рейтинги ruA и B+. Последний - на одну позицию ниже российского странового был выставлен международной рейтинговой компанией Fitch.
 
ЦБ длительное время строил свои методики оценки рисков в том числе и на этих рейтингах. И что теперь? Расскажут ли нам господа из ЦБ, что эти рейтинги вообще ничего не означают, например? А может быть дело всё- таки не в устойчивости банков, а в том, что кое-кто искусственно дестабилизировал ситуацию вокруг них?
 
Редакция АПН не надеется получить ответы на эти вопросы. Мы давно уже пребываем в убеждении, что наилучшим определением для группы лиц, руководящей ЦБ РФ, было бы словосочетание "организованная преступная группировка".
 
Увидим ли мы её членов на скамье подсудимых? Явно не в ближайшие годы, увы.
 
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