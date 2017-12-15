Вселенское яблоко раздора

C нетерпением ожидал реакции мирового сообщества на признание Президентом США Трампом Иерусалима столицей еврейского государства Израиль и объявления решения о переносе посольства США в Иерусалим, которое стало Вселенским яблоком раздора..

Дождался, но. откровенно признаюсь, с большим сожалением. Из поля зрения аналитиков и комментаторов выпали очевидные изменения в геополитическом раскладе сил, вызванные данными решениями. Внимание читающей публики отвлечено на совершенно незначащие, сто раз повторенные причины и обстоятельства. Будто это они порождают цели и стратегические задачи, а не наоборот.

То, что Иерусалим объявлен в Израиле столицей еврейского государства известно с 1980 года. Известно и то, что через 15 лет, в 1995 году, Конгресс США признал это решение и одобрил перенос посольства США в Иерусалим. Правда, Совет Безопасности ООН не поддержал это решение, предложив Израилю и Палестине решить судьбу Иерусалима в двустороннем переговорном процессе, разумеется с учётом претензий Палестины на создание независимого Палестинского государства, столицей которого считается восточная часть Иерусалима. Такое решение ООН поддержано 135 государствами мира из 193, входящих в ООН. Недвусмысленная позиция большинства мирового сообщества к статусу Иерусалима, вынуждало США до поры – до времени не педалировать принятое Конгрессом решение, что в свою очередь сдерживало руководство Израиля от практических мер по введению в восточном Иерусалиме юрисдикции своего государства. И вот этот час пробил.

Что подтолкнуло США пойти на такой шаг? Что убедило израильтян в правильности и своевременности решения «старшего патрона» по ближневосточной коалиции по проблеме Иерусалима? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена данная публикация.

Никто не спорит с тем, что Иерусалим дорог каждому еврею и всему мировому еврейству, с ним связана вся многотысячная история еврейского народа и его национальная память. С Рушелимом, так назывался в древности город, связаны многие страницы еврейской истории, традиций и культуры. Но никуда не деться от того исторического факта, что в этом городе жили люди и до его покорения Давидом. Свидетельств тому множество, в т.ч. древнеегипетские «Тексты проклятий». Совсем не случайно здесь образовались первоисточники и сохранились до сегодняшнего дня центры трёх мировых религий: иудаизма, христианства, ислама. Равно как нельзя не учитывать и не признавать новые реалии, которые с тех пор произошли в мире. При меняющейся демографической политике из 1 миллиона жителей города и пригородов 65% составляют иудеи, 32% мусульмане, 2% христиане и 1% - другие.

Привожу эти сведения, наверняка известные большинству читателей, исключительно затем, чтобы подчеркнуть, что Иерусалим был и остаётся цивилизационным достоянием и манипулировать его статусом небезопасно. Что побудило Дональда Трампа пренебречь этим предупреждением предстоит разобраться . С недоверием отношусь к многочисленным версиям о том, что его подвигнул на этот шаг зять Джарер Кушнер, который, как известно, является евреем. Да и сам Трамп не скрывает наличие у него еврейских корней и даже демонстрирует их, периодически появляясь на публике в кипе, или ермолке.

Некоторые склонны обвинять Трампа в спонтанности и необдуманности его действий. Спешу предостеречь от подобных утверждений. С точки зрения стратегических интересов США Трамп пока не допустил ни одной грубой или критической ошибки, если, конечно, за таковые не принимать, те из них, которые ему инкриминируются его политическими противниками. Не является исключением и его решение по Иерусалиму. Объявляя его, Трамп пытается, на мой взгляд, решить триединую задачу:

Сохранить позиции США на Ближнем Востоке. Привлечь на свою сторону американских евреев, в большинстве своём находящихся в лагере демократов. Поссорить Россию с евреями и таким образом расколоть и ослабить её элиту.

Попробую аргументировать свои утверждения.

О сохранении позиций США на Ближнем Востоке.

Для начала попробуем разобраться в ключевых американских интересах на Ближнем Востоке. Большинство арабистов сходятся на том, что они состоят в следующем:

- безопасность и война с терроризмом;

- сдерживание Ирана;

- безопасность Израиля;

- эффективность и безопасность нефтедобычи;

- нераспространение ядерного оружия.

Прямо скажем: немало. Но надо сказать и не полно. Перечисленное, скорее всего, неудачный пересказ американской версии их позиции для внешнего употребления.

На самом деле, интересы США связаны исключительно с сохранением своей гегемонии в данном регионе. Американцы ещё в начале прошлого века усвоили и переняли главный ближневосточный тезис британцев о том, что Ближний Восток – это ключ к познанию и управлению миром. Отсюда разветвляются экономические, а значит и политические связи в Европу, Евразию, Африку. Мир с тех пор изменился, но Ближний Восток остался на своём месте. И с этого места удобно если уж не управлять миром, то, по крайней мере, будоражить его различными авантюрами. «Арабская весна» состоялась, но позиции США в регионе она не упрочила, а значительно ослабила. Война в Сирии в ещё большей мере продемонстрировала антиарабскую суть американской политики, которая усугубила деструктив в отношения американцев, даже, с саудитами и другими монархиями персидского залива.

Тройственный союз России – Ирана – Турции не только сумел устоять перед большой коалицией, созданной США, но, преодолев существующий в исламском мире раскол по шиитской линии, фактически не оставил ей места в определении стратегии развития Ближнего Востока в ближайшей перспективе. Уничтожение ИГИЛ, обезоружило США, лишило их испытанного оружия поддерживать мусульманский мир в расколотом и разобщённом состоянии. Согласиться с данным раскладом сил США не могут, но и повлиять на него не имеют дипломатических возможностей. А коль так, то единству мусульманского мира нужно противопоставить не менее могущественную мировую силу, каковой, вне всякого сомнения, является еврейский мир. Мир полный раздоров и противоречий, но способный консолидироваться перед очевидной угрозой. И такой общей угрозой является безопасность Израиля. Известно, что ближневосточный треугольник стабильности США – Израиль - Саудовская Аравия не сложился. Израиль по - прежнему и не без оснований считает угрозой своему существованию единое сирийское государство, и поддерживающих его Иран и ливанские вооружённые формирования Хезбаллы.

Таким образом, Безопасность Израиля становится основным козырем для США сохранить свои войска на территории Сирии и Ирака. И этот аргумент можно усилить, если спровоцировать арабов и израильтян на продолжение старого конфликта. И для этого, как нельзя кстати, подходит неразрешённый спор по Иерусалиму. Не думаю, что это личная находка Трампа. Скорее всего, американские ястребы давно держат этот вариант про запас, в качестве топора под лавкой, который долго искать не приходится. Неминуемый союз арабских государств против Израиля, создаст новую конфигурацию противостояния Запада с исламским миром. Евреи, рассеянные по всему миру не позволят Израилю остаться один на один с организованным и беспощадным противником. В это противостояние первым делом будет втянута Европа. Высокотехнологичная Европа и богатый энергоресурсами исламский мир должны истощить и ослабить друг друга. Что и требовалось доказать.

При решении этого уравнения неизбежной ревизии подвергнутся отношения стран ближнего Востока и Северо- восточной Африки с Китаем.

Идея привлечь на свою сторону американских евреев, в большинстве своём находящихся в лагере демократов, не нова. Успешность любого политического курса в США неизменно связана с его тестированием через мощнейшее еврейское лобби. Трамп в своей изнурительной борьбе с демократами и либералами более чем кто – либо из его предшественников нуждается в такой поддержке. Еврейские общины в любой стране мира, а в США в особенности, всегда заинтересованно относятся к запросам Израиля. Не будет исключением и поддержка предложения Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переноса на его территорию посольства США в Израиле. Смею предположить, что это станет переломным моментом в противостоянии Трампа со своими оппонентами внутри страны. И тогда Демократической партии США впору думать не об импичменте Президенту США Трампу, а о том, чтобы не допустить его избрания на второй срок.

Наконец, России в неизбежном противостоянии за Иерусалим между арабами и Тель Авивом, необходимо делать свой непростой выбор. Выбор между союзниками по сирийскому урегулированию (Иран, Турция) и Израилем, читай: мировым еврейским сообществом. Выбора, собственно, не существует. У России есть только один шанс сделать свой выбор безошибочным - перевести этот конфликт в позитивное русло: посадить конфликтующие стороны за стол переговоров под эгидой ООН. Авиаблиц Президента России 11 декабря в Сирию, Египет и Турцию только подтверждает такие предположения. Удалось ли ему убедить партнёров по переговорам в том, что это очередная провокация для мусульманского мира - покажет время. Но есть определённый оптимизм на этот счёт, который базируется на том, что страны региона и Россия предпочитают спонтанным действиям согласованную и глубоко продуманную политику. На позитивный лад настраивают и результаты поездки Премьер – министра Израиля Нетаньяху в Европу, где ему однозначно дали понять о недопустимости действий в фарватере американских предложений по Иерусалиму. Если же российскому руководству не удастся развести конфликтующие стороны, и убедить их в необходимости строго следовать соответствующей Резолюции Совета Безопасности ООН, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

В общем, ситуация такова, что, не зависимо от развития ситуации, США ничего не теряет, разумеется не возвращая утраченное. Россия же может либо усилить свою позицию в регионе, либо проиграть по всем статьям. Любое неудачное слово, неосторожное действие может привести в конфликту и с Израилем, и с союзниками по сирийскому урегулированию, и к внутринациональному конфликту накануне жизнеопределяющих для страны Президентских выборов. В этой связи важна работа с еврейской диаспорой в России, ориентированной на Израиль по формированию у неё понимания о недопустимости в вопросе о статусе Иерусалима делать разменной монетой устоявшиеся общественные и политические отношения евреев в странах оседания. Надо надеяться на то, что мудрый еврейский народ не даст повода использовать себя в качестве известного животного ведомого на бойню. Не думаю, что интересы, даже, такого большого и сильного партнёра, как США, могут быть важнее интересов еврейской нации.

Иногда надо поступиться малым для того, чтобы не потерять большее. Это благоразумное замечание имеет свое приложение в не меньшей мере и к живущему эмоциями исламскому миру. У нас есть шанс отказаться от вселенского раздора, сохранив в целости Яблоко и его ценности.



