Левые - итоговый диагноз

С исчезновением пролетариата в наиболее развитых странах, включая и Россию окончательно обнажилась главные задачи левых сил, а именно:

- наполнить государства чуждыми ордами и нарушить сложившийся этнический баланс,

- разрушить семью и традиционную общину,

- вбить клинья между поколениями, желательно до степени полного взаимонепонимания и обрывания социальной преемственности,

- всеми средствами, от пропаганды до ювенальной юстиции, оторвать малолетних детей от родителей,

- уронить рождаемость,

- освободить женщину, желательно до стадии очумевшего от собственной безнаказанности агрессивного бесполого существа,

- запугать и затравить белого гетеросексуального мужчину до стадии неспособности к самозащите и опустить его роль в обществе до уровня подчинённого сервильного придатка,

- внедрить сексуальную свободу шаг за шагом до стадии абсолютного оскотинивания,

- навязать обществу систему ложных ценностей и актуальностей типа толерантности, «полного гендерного равенства» и борьбы за права аквариумных рыбок,

- поощрить и распространить инфантильные потребительские требования бОльших зарплат, пенсий, социальных выплат вне зависимости от рыночной цены труда и экономической ситуации в целом,

- вменить обществу в обязанность кормить дармоедов и бездельников, особенно иноплеменных,

- легализовать все виды сексуальных девиаций и навязать их как общепринятую норму и образец для подражания,

- привить белым с нормальной сексуальностью комплекс вины перед содомитами и трансгендерами с одной стороны и перед цветными – с другой,

- под флагом «освобождения» разрушить все остатки традиционной нравственности и приличий.

В этих условиях важнейшая политическая задача национального государства и всех людей доброй воли – зачистить леваков на своей территории и всемерно развивать, поддерживать и пестовать их в конкурирующих системах.



