Левые - итоговый диагноз

С исчезновением пролетариата в наиболее развитых странах, включая и Россию окончательно обнажилась главные задачи левых сил, а именно:
- наполнить государства чуждыми ордами и нарушить сложившийся этнический баланс,
- разрушить семью и традиционную общину,
- вбить клинья между поколениями, желательно до степени полного взаимонепонимания и обрывания социальной преемственности,
- всеми средствами, от пропаганды до ювенальной юстиции, оторвать малолетних детей от родителей,
- уронить рождаемость,
- освободить женщину, желательно до стадии очумевшего от собственной безнаказанности агрессивного бесполого существа,
- запугать и затравить белого гетеросексуального мужчину до стадии неспособности к самозащите и опустить его роль в обществе до уровня подчинённого сервильного придатка,
- внедрить сексуальную свободу шаг за шагом до стадии абсолютного оскотинивания,
- навязать обществу систему ложных ценностей и актуальностей типа толерантности, «полного гендерного равенства» и борьбы за права аквариумных рыбок,
- поощрить и распространить инфантильные потребительские требования бОльших зарплат, пенсий, социальных выплат вне зависимости от рыночной цены труда и экономической ситуации в целом,
- вменить обществу в обязанность кормить дармоедов и бездельников, особенно иноплеменных,
- легализовать все виды сексуальных девиаций и навязать их как общепринятую норму и образец для подражания,
- привить белым с нормальной сексуальностью комплекс вины перед содомитами и трансгендерами с одной стороны и перед цветными – с другой,
- под флагом «освобождения» разрушить все остатки традиционной нравственности и приличий.
В этих условиях важнейшая политическая задача национального государства и всех людей доброй воли – зачистить леваков на своей территории и всемерно развивать, поддерживать и пестовать их в конкурирующих системах.